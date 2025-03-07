嘉科園區產業鏈成形 朴子就業中心太保市公所設櫃台
嘉義縣治太保市是全縣唯一人口成長鄉鎮市，轄區台積電嘉科園區建廠，又有高鐵站，房市就業市場熱，勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心與太保市公所合作，從1日起在公所設置就業資訊服務櫃台，讓服務的9鄉鎮市都有專人駐點，建構海線完整就業服務網絡。
就服人員常態性在太保市公所駐點，讓民眾、廠商就近取得求職、求才、職涯諮詢、徵才活動與相關就業獎勵補助，全面提供一案到底五星級就業服務。
朴子就業中心主任張春美說，中心服務太保、朴子、新港、六腳、東石、布袋、義竹、水上、鹿草等9鄉鎮市，太保較其他據點鄰近朴子就業中心，所以採定期每周半天專人駐點，但太保市民有就業需求，只能透過每周定期駐點獲得即時就業資訊。
為讓市民即時掌握就業市場動態、節省交通往返時間，提升太保就業服務量能，與太保公所合作設置就業資訊服務櫃台，每日專人駐點，提供更省時、便捷就業協助。
太保市長鄭淑分說，太保人口逐年增加近4萬人，未來嘉科園區產業鏈形成及技術能量引進，將帶來數千工作機會，期待新設就業資訊服務櫃台後，帶來更多就業動力，協助市民就業資訊及服務，帶動經濟繁榮。
新增服務窗口在太保市公所1樓，服務時間周一至周五上午8時至下午5時，電話05-3711520。除實體服務，民眾也可運用線上就業諮詢功能，透過台灣就業通與就業服務員連線1對1諮詢，就業請至勞動部勞動力發展署雲嘉南分署網站https://yct168.wda.gov.tw/Default.aspx查詢。
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