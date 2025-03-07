阿里山森林遊樂區花季下周登場 幕後有群「櫻花小護士」
嘉義縣阿里山森林遊樂區花季下周一登場，美麗櫻花上場，幕後有群「櫻花小護士」長期默默照護，因簇葉病防治需長期照護修剪病枝，林保署嘉義分署特別聘請樹醫師詹鳳春，輔導培訓在地居民組成熱血櫻花小護士，傳授知識示範操作，守護櫻花樹。
「小護士出動，阿里山櫻花健康護理中」，林保署嘉義分署臉書粉專分享「櫻花小護士」工作，「元旦阿里山一片白茫茫，沒有美麗曙光乍現的一瞬間，但沒關係，接下來我們就要準備迎來最浪漫的阿里山花季了。1月下旬開始，遊樂區由山櫻花打頭陣，接下來阿龜櫻、唐實櫻、染井吉野櫻、大島櫻、木蘭、海芋、雛菊等會陸續接棒登場。
大家最喜歡的阿里山櫻花，早期由日本引種栽植，至今都是阿里山重要象徵，但因氣候潮濕，部分櫻花老樹容易遭受俗稱「天狗巢病」的簇葉病影響，導致開花量減少，為守護大家心中具歷史意義老櫻花美景。
我們從2019年起委託樹木醫師詹鳳春團隊，展開櫻花養護工作，包括土壤改良、病蟲害防治等，採用尊重樹木自然手法，有效抑制簇葉病的擴散，逐步恢復櫻花盛開美麗景象。
簇葉病防治需要長期照護、修剪病枝，因此特別請詹鳳春輔導培訓一群在地居民組成的熱血櫻花小護士，傳授他們知識，實地示範操作與考核，現在這群小護士們已經可以熟練照顧櫻花樹了。
下次大家來園區，看到小護士們進行櫻花照護工作時，別忘了給他們微笑鼓勵，期待阿里山櫻花在大家守護下，一年比一年朝氣蓬勃，為阿里山的春天持續增添更多迷人風光。」
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