聽新聞
0:00 / 0:00

台南歸仁公有市場前 垃圾子車遭濫倒

聯合報／ 記者周宗禎吳淑玲／台南報導
台南市歸仁市場外的垃圾子車，攤商指許多民眾沒進市場消費，卻把自家垃圾往子車丟，無視一旁的公告還有監視器，看起來非常諷刺。圖／讀者提供
台南市歸仁市場外的垃圾子車，攤商指許多民眾沒進市場消費，卻把自家垃圾往子車丟，無視一旁的公告還有監視器，看起來非常諷刺。圖／讀者提供

台南市歸仁公有市場門口處的垃圾子車，攤商指遭丟自家垃圾，甚至事業廢棄物也拿來丟，不到中午就被丟滿，一旁設置「不得亂丟垃圾與事業廢棄物、違者重罰」警告看板，是很大的諷刺；台南市場處說，設子車是希望維護市場環境，若攤商有意見會研議考慮撤掉。

攤販投訴，每天民眾來丟各種廢棄物，經常上午子車就爆滿，中午前收攤也都已經沒地方放，只好堆路旁，影響衛生與觀瞻。10幾年來一再反映，不管用什麼方法，還是會來亂丟，應該採取重罰，只要能夠抓到幾個，就會有嚇阻效果。

市場管理員表示，並非不處理，觀察確實有少數民眾為圖方便，任意丟棄自己家的垃圾，將再公告不得再有類似行為，沒改善將把錄影畫面轉交環保局取締。

市場處指出，以往民眾亂丟垃圾行為取締有困難，基於維護市場環境，也減輕清潔人員的負擔，才「額外」在門口增加1個子車，讓垃圾集中處理；歸仁公有市場有垃圾暫置區供攤商集中垃圾，清潔隊中午過後會陸續來清運走；若攤商對門口子車有意見會考慮移除子車，也呼籲民眾勿來丟垃圾。

市議員陳皇宇表示，公有市場廢棄物清理的作法應該建立統一S O P，針對清理上一直無法解決的困難點，他會找管理單位跟環保局研商解決方法。

廢棄物 攤商 環保局

延伸閱讀

行動電源壞掉怎麼丟棄？ 環保局曝正解：弄錯恐遭罰6000元

台南歸仁公有市場「垃圾子車」之亂 市場處：考慮移除

桃園2清潔員幫量販店省萬餘元清運千餘公斤垃圾 雙雙涉貪遭訴

台南歸仁公有市場每天被丟各種垃圾 警告牌掛兩年沒人理

相關新聞

嘉義林宅時敏堂 藏台日百年故事

嘉義市歷史建築「原嘉義城隍廟戲台（林宅）」經過16年修復重新亮相，昨天舉辦「百年戲韻-林家百年風華」開幕典禮，「林宅時敏...

台南市公車智慧站牌 掃碼可報修

台南市近5千處公車站牌位，人工巡檢報修耗時又耗工，交通局將大台南公車虛擬智慧站牌功能升級，增加線上報修功能，民眾如遇站牌...

台南歸仁公有市場前 垃圾子車遭濫倒

台南市歸仁公有市場門口處的垃圾子車，攤商指遭丟自家垃圾，甚至事業廢棄物也拿來丟，不到中午就被丟滿，一旁設置「不得亂丟垃圾...

超酷設計！黃偉哲開箱新特色遊戲場 湧入大量留言「許願」

台南市安南區溪心里的仁安公園經優化後，打造出具特色的遊戲場，並於今日舉辦啟用儀式。市長黃偉哲也在社群平台分享這座全新的公...

女警比例逐年增加 台南市警婦女節前夕表達敬意

三八婦女節前夕，台南市警第六分局、交通警察大隊為感謝女性員警的辛勞，特別準備蛋糕、精美禮品致贈；分局長劉全福指出，警察工...

雲林縣政府內閣小改組 李俊興接任稅務局長

雲林縣內閣小幅調整，原任建設處長李俊興調任稅務局長，遺缺由工務交通局副局長廖政彥陞任，縣長張麗善辦理交接並以「為人點燈、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。