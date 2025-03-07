台南歸仁公有市場前 垃圾子車遭濫倒

台南市歸仁公有市場門口處的垃圾子車，攤商指遭丟自家垃圾，甚至事業廢棄物也拿來丟，不到中午就被丟滿，一旁設置「不得亂丟垃圾與事業廢棄物、違者重罰」警告看板，是很大的諷刺；台南市場處說，設子車是希望維護市場環境，若攤商有意見會研議考慮撤掉。

攤販投訴，每天民眾來丟各種廢棄物，經常上午子車就爆滿，中午前收攤也都已經沒地方放，只好堆路旁，影響衛生與觀瞻。10幾年來一再反映，不管用什麼方法，還是會來亂丟，應該採取重罰，只要能夠抓到幾個，就會有嚇阻效果。

市場管理員表示，並非不處理，觀察確實有少數民眾為圖方便，任意丟棄自己家的垃圾，將再公告不得再有類似行為，沒改善將把錄影畫面轉交環保局取締。

市場處指出，以往民眾亂丟垃圾行為取締有困難，基於維護市場環境，也減輕清潔人員的負擔，才「額外」在門口增加1個子車，讓垃圾集中處理；歸仁公有市場有垃圾暫置區供攤商集中垃圾，清潔隊中午過後會陸續來清運走；若攤商對門口子車有意見會考慮移除子車，也呼籲民眾勿來丟垃圾。

市議員陳皇宇表示，公有市場廢棄物清理的作法應該建立統一S O P，針對清理上一直無法解決的困難點，他會找管理單位跟環保局研商解決方法。