嘉義林宅時敏堂 藏台日百年故事

嘉義市歷史建築「原嘉義城隍廟戲台（林宅）」經過16年修復重新亮相，昨天舉辦「百年戲韻-林家百年風華」開幕典禮，「林宅時敏堂」為全台唯一兼具戲台與家宅功能的歷史建築，修復過程中發現許多驚喜，暗藏台日百年交流的故事，見證時代的變遷與歷史的更迭。

嘉義四大家族之一的林寬敏創辦義順商號，事業成功後回饋社會，1922年出資興建城隍廟戲台兼宣講堂，1940年因城隍廟重修及吳鳳北路拓寬工程，戲台拆除。林寬敏之子林文章購買遺留的構材，在台斗街現址重建為別墅，林寬敏的孫子林良甲向政府提報，2009年登錄為歷史建築。

修復的工藝師李志上表示，該建築彩繪極具藝術價值，包含閩式彩繪常見蝙蝠象徵福氣，還有日式蝴蝶圖案。透過X光與紅外線探測，更發現中脊梁上繪有中華民國國旗，底層則可見代表日本軍隊的旭日旗。此外，太師屏的底層畫作顯示頭戴官帽的男子與手持扇子的女子，組成「天官賜福」，磚牆上發現日本瀨戶本業覆瓦，推測與林文章曾赴日留學有關。

全台唯一 戲台兼家宅 嘉義市歷史建築「原嘉義城隍廟戲台（林宅）」，經16年修復以全新面貌亮相，昨天舉辦「百年戲韻-林家百年風華」開幕典禮，「林宅時敏堂」是全台唯一戲台兼家宅，彩繪雕飾修復驚喜連連。記者魯永明／攝影

修復過程採用「修舊如舊」原則，盡量保留原貌，並使用古法調色，透過桐油與天然原料調和色彩，使其與舊色融為一體，這種方式與西方國家修復古蹟的作法相近。

嘉義市長黃敏惠感謝林家及修復團隊的用心付出，強調「林宅時敏堂」見證日治時期、戰後時期與解嚴前後的文化變遷，是重要的文化資產。

文化局說，開放展覽有5大主題，包括時光痕跡、林家百年風華、戲台新生、台斗街生活及齊心守護，並舉辦走讀導覽、講座、絹印體驗、修護及彩繪工作坊等活動，免費參觀。