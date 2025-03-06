超酷設計！黃偉哲開箱新特色遊戲場 湧入大量留言「許願」
台南市安南區溪心里的仁安公園經優化後，打造出具特色的遊戲場，並於今日舉辦啟用儀式。市長黃偉哲也在社群平台分享這座全新的公園，湧入大批民眾留言希望社區也能有特色公園
仁安公園遊戲場的核心設施為安南區最高的滑梯塔，總高度達8.9公尺，設有三組滑梯，分別為2.4公尺、3公尺及6.3公尺。此外，公園還融入安南區的漁業特色，以虱目魚意象為主題，並設置半球形攀爬架、極限飛輪及親子鞦韆等遊具，提供多樣化的遊樂選擇。
黃偉哲指出，從高處俯瞰仁安公園，宛如一幅美麗畫作，黑面琵鷺彷彿一起玩耍。引發網友熱烈迴響，市議員朱正軒留言「永康人口第一多，也是很需要遛小孩的地方」，許多民眾也紛紛留言希望自己所在的社區也能擁有類似的特色公園，甚至有居民許願建立親子水上遊樂園。
黃偉哲表示，台南市政府以「一里一活動中心，一區一特色公園」為基層建設目標，並持續推動舊有公園的優化工程。仁安公園原本的兒童遊戲設施較為老舊，且多為標準罐頭遊具，不符合現今遊戲場的安全規範。市府團隊爭取內政部國土署補助，並投入自籌經費，使其改造成適合全年齡、親子共享的特色遊樂場，期望為市民打造安全、舒適的休憩空間。
安南區長魏文貴則補充，除了仁安公園，安南區內還有多座具有特色的公園，如設有太極造型噴水池的「廟徽親子園區」、以魚塭意象打造的「草湖寮歷史公園」、擁有鯨骨意象噴霧走廊的「台江地景公園」，以及近期新規劃的「新宅公園」，內含攀爬架滑梯與白砂坑等設施。此外，未來還計畫在安南區北邊建設雙層式遊戲空間的「鎮安公園」，以及擁有三角攀爬網遊具的「長安社區親水公園」。
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