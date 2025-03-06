台南市刑大：近期刑案破獲率六都第一 打詐有成

台南市刑事警察大隊李宏倫今天指出，今年1月起至3月3日止，台南市全般刑案破獲率、竊盜犯罪破獲率、詐欺犯罪破獲率，均在六都排名第一；1月受理詐欺件數1075件，也較去年12月減少414件，警方將持續維護治安、打擊犯罪，保護市民的安全。

台南市防詐大使譚艾珍、中華郵政台南郵局副局長陳美華及刑大大隊長李宏倫今天針對警方維護治安、打詐、識詐、公私協力反詐等議題，前往接受新永安有線電視台節目專訪；李宏倫首先說明警方維護治安、打詐成效。

李指出，在台南市員警辛勞努力下，自今年1月起至3月3日止，全般刑案破獲率84.20%、竊盜犯罪破獲率77.30%、詐欺犯罪破獲率87.42%，均在六都排名第1；暴力犯罪破獲率100 %，在六都排名第2。

李宏倫表示，「打詐台南隊」由市長黃偉哲擔任領頭羊，帶領24個局、處積極推動，建立宣導模式，前進校園、社區，並結合金融機構構、超商賣場業者，於各項公私活動，加強宣導作為，提升民眾反詐意識，目前打詐也收到成效。

統計台南市1月份詐欺案件受理件數1075件，較上月（去年12月）減少414件；高發前5名詐騙類型為假投資占23.98%、假網拍占12.26%、解除分期付款（騙賣家）占11.99%、假交友（投資詐財）占10.17%、中獎通知4.72%。

被害人年齡層，比例最高為24歲至49歲占62.42%、其次依序為23歲以下占16.47%、50歲至64歲占15.63%、65歲以上占5.49%。

被害人職業，則以基層技術工及勞力工占15.81%最多，其次依序為服務工作人員占14.23%，專業技術人員占12.84%、學生族群占9.77%， 無業占3.53%。

譚艾珍以自己親身遭假檢警詐騙的經驗，說明她演戲50年，詐團比「演得比我還好」；她分享遭詐騙的心路歷程「妳就是一個人，面對很多很會演戲的人」，呼籲隱性被害人不要害怕、不敢出聲，直接到派出所告訴警察已被詐騙或正在被詐騙。

李宏倫呼籲，民眾如接到可疑詐騙訊息，可到鄰近派出所或撥打165反詐騙專線諮詢；或自行上「內政部警政署165打詐儀表板」網站瀏覽防詐訊息、最新詐騙案例解析，即可得到解答，預防被騙。