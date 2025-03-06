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台南虎頭埤水與綠第一屆熱狗盃 4/12登場

中央社／ 台南6日電

飼養寵物家庭日增，毛小孩已成重要成員。台南市長黃偉哲今天宣布，「虎頭埤水與綠第一屆熱狗盃」4月12日起一連2天在虎頭埤風景區登場，歡迎大家帶毛小孩到場競賽留下回憶。

黃偉哲今天指出，毛小孩是每個家庭可愛寶貝，也是不可或缺重要成員，但現代人忙於上班上課，陪伴毛小孩時間大幅限縮，「虎頭埤水與綠第一屆熱狗盃」將創造珍貴美好回憶，活動獎金相當優渥。

南市府觀光旅遊局表示，今年是首屆活動，以9公斤以下、肩高32公分以下小型犬為對象，主要分為衝刺賽及創意裝扮賽；衝刺賽由小型犬穿著熱狗裝，在虎頭埤露營區競速，4月12日初賽，13日決賽。

此外，創意裝扮賽由評審及民眾依創意造型（40%）、台風魅力（30%）、才藝表演（30%）給分，票選出總分最高前3名。

這2項競賽免費報名，第1名獎金新台幣1萬元，第2名8000元，第3名6000元，統一企業也贊助寶多福機能系列600g（犬糧）、Petlife晶饌鮮蔬肉糧1.5kg（犬糧）等獎品。

毛小孩 虎頭埤

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