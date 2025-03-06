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台南佳里埔頂社區地勢低排洪不易 改善工程啟動

中央社／ 台南6日電

台南市佳里區埔頂社區常在颱風、豪大雨及暴潮外水高漲時，出現雨水逕流宣洩不易情形，台南市政府水利局獲經濟部水利署補助新建雨水箱涵，預計於今年底前完工，降低淹水風險。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，埔頂社區位於佳里區東南隅，西臨七股區大埕里，流域分區屬於大寮排水系統，最終往西流入七股潟湖，因整體地勢在海平面高程3公尺以下，且受感潮影響，每逢颱風暴潮外水高漲時，造成社區雨水逕流宣洩不易。

水利局指出，市府於當地預布2部抽水機組協助緊急排洪，並檢討既有側溝系統尚有斷面不足問題，影響雨水導排效率，市長黃偉哲於去年颱風凱米過後向經濟部水利署爭取經費，獲補助新台幣1000萬元辦理「佳里區埔頂社區蒐集水路排水應急工程」。

水利局指出，工程預計新建箱涵長度約280公尺、寬度1.5公尺、高度0.8公尺，今年2月底開工，預計年底前完工，完工後將可增加1倍側溝排水容量，改善埔頂社區約18公頃易淹水面積，可望有效降低地方淹水風險。

水利局 雨水 颱風

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