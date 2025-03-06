支持財劃法提覆議 黃偉哲怨：台南市未得到公平對待

財政收支劃分法與中央政府總預算案行政院6日提覆議，台南市副市長趙卿惠代表市長黃偉哲出席統籌分配稅款分配指標意見徵詢會議。黃偉哲表示，支持行政院對財劃法修正案提出覆議，日前強行通過三讀的財劃法完全凸顯出分配公式的荒謬，「台南市未得到公平對待」。

黃偉哲以花蓮和彰化為例，台南人口186萬，花蓮人口32萬，但是台南增加分配款163億，花蓮增加161億，台南增加的分配款只比花蓮多2億；以面積來講，台南比彰化大，人口比彰化多出了55萬人，增加金額卻分得比彰化少。

出席徵詢會議的副市長趙卿惠指出，會中已將台南的立場及建議充分向中央反映。在中央事權轉移給地方部份，建議應通盤考量，避免地方超過負單難以貫徹，例如，國立高中職若移撥給地方政府，台南所需增加的支出為93億。整體而言，台南因事權移撥所增加的支出，遠超過增加的分配款163億元，若台南統籌分配稅增加金額未及273億元，將無力承接中央事權的轉移。

在分配指標部份，趙卿惠表示，感謝這次行政院版本分配指標將台南的建議放進去。以南科為例，營利事業營業額過去都是以公司設立稅籍計算，因南科的總公司多設籍在北部，導致統籌分配稅都分配給北部縣市，南科產值帶來的環境治理負擔、交通壓力及基礎建設維護成本均由台南市承擔。

目前財政部版本不僅將營利事業營業額占比大幅調降，也將財政努力列為分配指標，並兼顧地方基本建設需求。此外，在土地面積的計算上，應考慮農牧用地的投資需求較大，在人口數部份，應考慮0至14歲及65歲以上人口佔比的權重提高。這些符合地方施政需求的建議，行政院皆有納入考量。