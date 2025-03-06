杜絕「變裝毒品」 南市結合木偶劇團完成100場校園巡迴

台南市教育局與府城木偶劇團攜手辦理「健康促進校園巡迴宣導活動」，今天在新營區新泰國小舉行第100場演出闖關活動，原以視力保健為主，今年更擴大加入藥物濫用防治宣導，共同守護學童身心健康。

市長黃偉哲、教育局長鄭新輝今天出席在新泰國中記者會，感謝府城木偶劇團王盈智團長捐贈戲偶6尊，並為新版巡迴宣導劇啟動敲鑼儀式，期許再辦下個百場，持續守護學童的身心健康。

黃偉哲表示，健康是一輩子要努力的事，視力保健關乎國本，台南市歷年來在視力保健的重要數據皆優於全國，此外在強化藥物濫用防制成效也相當亮眼，已連續4年榮獲地方政府辦理健康促進特優及卓越獎，也榮獲112年度「防制學生藥物濫用」績優行政單位獎等殊榮。

鄭新輝說，健康來自有良好生活習慣並從小建立正確的健康觀念。隨著科技進步3C產品盛行，學齡階段學童很容易發生眼睛有關的疾病，在學校親師共同努力下，學童視力健康數據維持穩定表現，112學年度國中小裸視視力不良率與視力不良就醫率皆優於全國平均值。

另針對易受同儕引誘或威脅食用變裝成糖果或咖啡型態的毒品，透過校園反毒師資培訓，強化反毒知能宣導、提供各種宣導影片與學校擬真毒品教具，並全面推動「入校入班」反毒宣導。

府城木偶劇團以傳統藝術偶戲表演方式，結合民俗信仰題材，透過耳熟能詳的故事與人物(媽祖娘娘、千里眼、順風耳、齊天大聖、囡仔仙)為主角，劇中融入視力保健觀念及「變裝毒品」辨識與勇於拒絕毒品誘惑等橋段，讓學童在輕鬆愉快的氣氛下，習得正確的健康知識與反毒觀念。