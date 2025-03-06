女警比例逐年增加 台南市警婦女節前夕表達敬意
三八婦女節前夕，台南市警第六分局、交通警察大隊為感謝女性員警的辛勞，特別準備蛋糕、精美禮品致贈；分局長劉全福指出，警察工作24小時值勤，女警兼顧職場、家庭兩頭忙，投入大量體力、耐心，十分辛苦，今天以簡單儀式感謝她們的付出。
交通大隊長洪國哲今天也表示，女性同仁在工作崗位上展現專業，為市民交通安全努力付出，同時肩負著家庭責任，這份堅毅與美麗值得敬佩與感謝；在國際婦女節前夕，大隊偕同將寶公司，準備專業彩妝組合致贈，肯定她們在警務工作的辛勞付出。
台南市警第六分局今天準備蛋糕致贈分局所有女警與女性同仁，劉全福表示，女性警察的比例逐年增加，在工作上有更多細心、體貼的特質，讓警界注入不同能量，提升警察專業層次，期待女警的付出能讓治安、交通及為民服務工作有更進一步亮眼的成果。
劉全福說明，女警的任務，隨著日益變化的社會而日漸增多，希望她們在在工作與兼顧家庭之餘，更要注重身體健康。
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