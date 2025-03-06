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阿里山花季來了 3/8至4/6間例假日台18線交管

中央社／ 嘉義縣6日電

阿里山花季為3月10日起至4月10日止，於3月8日至4月6日間例假日，嘉義縣警察局配合交通部公路局於台18線66K執行交通管制措施，開車上山賞花民眾要轉搭接駁車上阿里山。

嘉義縣警察局發布新聞訊息表示，花季交管的日子包括3月8、9、15、16、22、23、29、30日週休二日及4月3、4、5、6日清明節連假共計12天，台18線（阿里山公路）66K處，從上午6時至11時實施交通管制，限制小客車上山。

警方說，小型車請停放於台18線61K旁樂野服務區停車場或後方空地（計有停車格440格），再轉乘接駁車上山。若持相關證明文件，如通行證、工作證或住宿證等及特殊情形（如婚喪喜慶等）者，不受管制可通行。

此外，搭乘遊覽車的團客，於管制時段內請先至台18線29K（過五虎寮橋）處購票入園，停等購票時，乘客請勿下車任意橫越道路，以免發生危險並阻礙交通。

警方提醒，花季期間將吸引大量人、車潮上山賞花，請遊客配合相關交通疏運及管制措施，多利用非假日離峰時刻上山，或轉搭大眾運輸工具，以避免交通壅塞影響賞花行程。

嘉義縣衛生局表示，花季期間阿里山香林衛生室及石棹醫療站提供24小時醫療服務，阿里山鄉衛生所提供門診與視訊診療，也針對餐飲業者舉辦講習及全面稽查，確保遊客開心上山，開心下山。

嘉義 衛生所 阿里山

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