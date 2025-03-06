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FOCASA幾米馬戲樂園 3/28起台南奇幻登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

FOCASA幾米馬戲樂園將於3月28日在臺南水交社文化園區大草原盛大開幕，帶來全臺首座結合馬戲藝術與繪本精彩內容的沉浸式馬戲樂園。

臺南市長黃偉哲表示，FOCASA多年來在全臺巡演，屢獲好評，今年的演出更是精彩可期，特別斥資打造全新超高馬戲帳篷，可容納超過1200名觀眾，提供更震撼的觀賞體驗。此外，這次演出更邀請知名繪本作家幾米及雲門舞集創辦人林懷民共同合作，帶來獨一無二的藝術饗宴。馬戲帳篷外還安排街頭藝人及馬戲團成員的戶外表演，讓市民朋友可以近距離感受馬戲藝術的魅力。

FOCASA幾米馬戲樂園3/28至4/27期間，每周五、六、日皆有取材自幾米繪本的大型定目劇演出，4/3-4/6兒童節連假期間更加碼多項體驗專區，推出連假限定入園票以及「市民專屬優惠」，入園票原價350元，臺南市民可折100元僅需250元，另有4人套票1000元，90公分以下孩童免費，希望市民踴躍支持這場獨一無二的馬戲藝術盛會。

文化局說明，FOCASA幾米馬戲樂園不僅將搭建臺灣史上最大馬戲帳篷，帶給入園遊客視覺上的奇幻體驗，帳篷內也將上演FOCASA馬戲定目劇《幾米男孩的100次勇敢》。園區內則規劃八主題專區，包括幾米繪本內的經典角色將在現場快閃，幾米筆下角色也被打造成大型充氣裝置和遊客碰碰頭互動。另外，樂園內共規劃近百場馬戲演出與體驗活動，馬戲體驗區提供孩子走繩、高空、雜耍等馬戲挑戰體驗，結合藝術設計的夢幻裝置提供兒童自由揮灑創意、培養藝術表達的塗鴉空間，還有集結藝術特色手作的馬戲創藝市集。

聚傳媒

幾米 臺南

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