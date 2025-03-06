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雲林縣政府內閣小改組 李俊興接任稅務局長

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府5個局處的正副主管調動，原建設處長李俊興（右）接稅務局長，今天由縣長張麗善主持交接。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府5個局處的正副主管調動，原建設處長李俊興（右）接稅務局長，今天由縣長張麗善主持交接。記者蔡維斌／攝影

雲林縣內閣小幅調整，原任建設處長李俊興調任稅務局長，遺缺由工務交通局副局長廖政彥陞任，縣長張麗善辦理交接並以「為人點燈、明在我前」勉勵，李俊興提出稅務AI化便民、精準稅收及人事輪調培育人才，作為未來推行方向。

雲林縣長張麗善主政以來，各局處長鮮少調動，最近有5個局處正副主管調動，原任建設處長李俊興調稅務局長，原交通工務局副局長廖政彥陞任建設處長。原計畫處副處長廖珉鋒調任交通工務局副局長。原民政處副處長蘇建蒼調任計畫處副處長。原文觀處副處長陳良駿調任民政處副處長。

今天新任稅務局長李俊興和建設處長廖政彥履新，由雲林縣長張麗善主持交接，張麗善肯定新任李稅務局長俊興，從基層做起，公務資歷完整，工作表現優異，如今換跑道，接掌不同領域的稅務工作，也期許能有一番作為。

張麗善說，雲林近年增加不少基礎建設，積極打造九大產業園區，帶動雲林縣轉型，地方發展，稅務將更繁重，期待未來稅務服務也能升級，「為人點燈，明在我前」她期許大家在公門好修行，造福更多民眾。

李俊興指出，雲林縣每年稅收包括地價稅15.3元、牌照稅20餘億元、房屋稅18餘億元及增值稅和印花稅，合計共約70億餘元，面對未來各項建設的推展，稅收將會再增加，為能精準稅收、便利民眾，將推動AI化包括與地政結合建立多功能事務機系統，讓申辦補請稅單等作業更加簡便，提升效率。

此外，也將導入RPA機器人流程自動化系統簡化同仁工作負擔，並落實人事輪調制，培育人才，全力做好為民服務工作。

雲林縣府原建設處長李俊興接稅務局長，他發表未來政策方針。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府原建設處長李俊興接稅務局長，他發表未來政策方針。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府5個局處的正副主管調動，原建設處長李俊興（右）接稅務局長，今天由縣長張麗善主持交接。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府5個局處的正副主管調動，原建設處長李俊興（右）接稅務局長，今天由縣長張麗善主持交接。記者蔡維斌／攝影

張麗善 雲林

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