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衛福部嘉義醫院類流感腸胃炎特別門診 紓解急診壅塞

中央社／ 嘉義市6日電

衛福部嘉義醫院因應流感及腸胃炎等傳染性疾病疫情升溫，即起加開「類流感及嚴重腸胃炎特別門診」，讓患者快速就醫，縮短等候時間，降低院內感染風險並減少急診壅塞。

嘉義醫院今天發布新聞稿表示，醫院針對類流感及嚴重腸胃炎患者設立特別門診，提供快速便捷診療服務；若出現發燒、畏寒、頭痛、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、呼吸急促、肌肉痠痛、關節痛、疲勞、嘔吐、腹瀉等症狀，可直接至特別門診，避免進入急診室，減少等候時間，也降低交叉感染風險。

嘉義醫院院長莊仁賓表示，開設特別門診主要是讓類流感與腸胃炎患者能快速獲得適當診療，不僅減少病患負擔，也能有效分流急診病患，讓急重症患者能獲得更即時治療。

嘉義醫院提醒民眾，若出現類流感或腸胃炎症狀，應盡早前往特別門診就醫，切勿輕忽病情；若非緊急狀況，請盡量避免前往急診，可至特別門診接受診治，減少急診工作負擔。

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