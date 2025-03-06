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陷阱停車格？台南市區停車駕駛竟同時收繳費單與罰單

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
徐姓男子主張，且實際測量發現，第一個車格長度僅4.23米，第二個車格長度4.43米，正常車格依法規應達5米以上。記者袁志豪／翻攝
徐姓男子主張，且實際測量發現，第一個車格長度僅4.23米，第二個車格長度4.43米，正常車格依法規應達5米以上。記者袁志豪／翻攝

徐姓男子開著休旅車到台南市東區鬧區，在東安路上找到一個停車格；因後方轎車尾端有變電箱，為了方便後車離開，他停車時特別往前，前輪駛出停車格，卻被民眾檢舉違停。他眼見同時收到計時繳費單與違停罰單，直呼非常傻眼，根本是陷阱車格，將會提出申訴。

台南市東區東安路、東寧路口位處鬧區、交通繁忙，路邊停車格稀少，假日停車位更一位難求；徐姓男子日前在228連假期間、本月1日晚間帶家人前往逛街、用餐，在東安路上順利找到一個車位，原本以為十分幸運。

徐因考量現場路邊二個停車格，後方車輛尾端有變電箱，無法往後，擔心後車要開車時不易離去，他將自己休旅車往前停，前輪已超出停車格，但車身跟後車輪都還在停車格內，隨後跟家人離去。

徐返回後，不但收到停車計時繳費單，還因民眾檢舉，在1日晚間8時許被轄區第一分局莊敬派出所逕行開出900元違規停車罰單；徐看到罰單，不服表示明明是停在停車格，且有收到停車繳費單，為何還被開罰？

徐還主張，實際測量發現，第一個車格長度僅4.23米，第二個車格長度4.43米，而一般中型車輛車長就超過4.5米；正常車格依法規應達5米以上，該車格過小，加上電變箱阻礙，導致車輛難以出入，或前懸容易超出。

徐認為，車格已經不符法規規定，他是想讓後方車輛有空間進出，才會把車稍微往前移，沒想到卻被開紅線違停罰單；現場是鬧區，車位稀少，還有這種「陷阱車格」，他會申訴要撤銷罰單。

警方說明，警方是舉發單位，交通事件裁決中心為裁決單位；分局會將檢舉資料、現場照片、開罰內容移送交通事件裁決中心，民眾若不服舉發，可向裁決中心申訴，由裁決中心裁決是否撤銷罰單。

徐姓男子主張，且實際測量發現，第一個車格長度僅4.23米，第二個車格長度4.43米，正常車格依法規應達5米以上。記者袁志豪／翻攝
徐姓男子主張，且實際測量發現，第一個車格長度僅4.23米，第二個車格長度4.43米，正常車格依法規應達5米以上。記者袁志豪／翻攝
徐姓男子在台南市東區東安路停車，前輪駛出停車格，被民眾檢舉違停，同時收到計時繳費單與違停罰單。記者袁志豪／翻攝
徐姓男子在台南市東區東安路停車，前輪駛出停車格，被民眾檢舉違停，同時收到計時繳費單與違停罰單。記者袁志豪／翻攝
徐姓男子在台南市東區東安路停車，前輪駛出停車格，被民眾檢舉違停，同時收到計時繳費單與違停罰單。記者袁志豪／翻攝
徐姓男子在台南市東區東安路停車，前輪駛出停車格，被民眾檢舉違停，同時收到計時繳費單與違停罰單。記者袁志豪／翻攝

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