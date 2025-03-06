台南推帶狀疱疹疫苗補助 65歲以上中低收入戶可預約接種

市面上帶狀皰疹疫苗以接種2劑為主，但疫苗費用不便宜，因此許多地方政府著手針對弱勢及高齡長者提供疫苗補助，台南市今也宣布推動弱勢長者帶狀疱疹疫苗接種補助計畫，市長黃偉哲更以「過來人」身份分享經驗，期盼減輕民眾經濟負擔。

黃偉哲說，自己30歲在美國進修時，為準備碩士論文課業壓力大引發帶狀疱疹，「直到現在還是很難忘」，痛苦不堪的感覺仍印象深刻，因此即便市府財源並不寬裕，仍努力提供65歲以上弱勢長者免費疫苗接種，期盼減輕其經濟負擔，而民眾若經濟允許也盡量去接種。

衛生局長李翠鳳說明，台南目前65歲以上低收、中低收入長者且罹患高風險慢性病者，經統計約3000人，而帶狀疱疹疫苗需接種2劑，每劑費用約8000元，在預算有限之下，今年先採購212劑，呼籲符合資格者可至各區衛生所預約接種，而疫苗接種補助計畫預計採分年完成，後續將視情況評估擴大經費補助。

衛生局表示，帶狀疱疹主要由水痘病毒引起，感染水痘並康復後，病毒潛伏於脊神經節內，隨年齡增長或免疫力下降，病毒有可能復發並引發帶狀疱疹，據資料顯示，50歲以上成人約20至30%有得到帶狀皰疹風險，也建議50歲以上成人自費接種。

奇美醫院皮膚科主治醫師陳麒亘則說，對於已經罹患帶狀疱疹病人而言，雖然短期內再感染機會不高，但仍存在復發風險，建議在急性期緩解後，再進行帶狀疱疹疫苗接種，以提升自身的免疫力，減少未來可能帶來的健康威脅。

另外，台南市自2018年起為強化弱勢幼兒族群保護，提供口服輪狀病毒疫苗公費服務，迄今已提供超過1400人次，今年起擴大補助原住民、重大傷病及罕見疾病新生兒，請符合條件之嬰幼兒的家長，可攜帶相關證明，陪同小寶貝至台南各區衛生所口服疫苗。