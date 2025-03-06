快訊

串通逼宮澤倫斯基？傳川普親信密會烏克蘭反對派 討論舉行總統大選

作者將兌現歌詞？台大畢業歌「上台大便」雀屏中選 校方：尊重學生

還在推點滴架？網推薦這款病童用「自行車」 意外曝台灣護理、病房困境

聽新聞
0:00 / 0:00

腸胃炎和流感持續嚴重 雲林發387萬片口罩給學校

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
腸胃炎和流感持續嚴重，雲林縣府送387萬片口罩給各學校，縣長張麗善教學生如何正確使用。記者蔡維斌／攝影
腸胃炎和流感持續嚴重，雲林縣府送387萬片口罩給各學校，縣長張麗善教學生如何正確使用。記者蔡維斌／攝影

雲林腸胃炎流感仍嚴重，開學近月來以來陸續已有13班因流感停課，昨天就有百餘學童請假，各醫院掛急診的人也增加，雲林縣長張麗善今天到學校送口罩，要大家加強防範，勤洗手、戴口罩輕忽不得。

最近流行流感、腸胃炎，加上季節交替，空氣品質不良頻率增加，雲林縣府今年採購387萬片口罩，今起開始發送給各校加強防範流感，縣府教育處指出，口罩將陸續發放到全縣公私立高中職以下學校及幼兒園，提供學生、教職員使用。

教育處統計，最近縣內學生因流感請假人數比前陣子已有減少，但2月11日至今天累計仍有13班次流感停課，腸胃炎的請假人數持續增加，昨天就有117人請假。

教育處長邱孝文說，避免疫情交叉傳染散布，發生校園群聚，提醒學校做好校園防護及健康管理措施，加強衛生教育宣導，如勤洗手、咳嗽禮節及戴口罩等。

雲林縣長張麗善今天到斗六市鎮南國小發送口罩，學校安排學童跳「防疫健康操」、「罩你健康、罩你安全」相聲，傳遞衛教。張麗善縣長親自為2位學童示範口罩配戴方法，提醒小朋友有健康自我防護觀念。

她指出，有鑑揚塵、空污影響學童健康，縣府2018年開始統一採購抗揚塵口罩，發送給全國中小學生，2019年也擴及幼兒園，2020年遇COVID-19疫情，發送對象更進一步擴及全縣公私立高中職以下學生。

張麗善說，揚塵在中央、地方協力治理下已展現成效，揚塵事件日已明顯改善，但這幾年流感、腸胃炎流行威脅學生健康，縣府採購的是醫療用口罩，戴口罩可有效防護降低群聚風險，縣府今年持續採購，罩住學生健康。

腸胃炎和流感持續嚴重，雲林縣府送387萬片口罩給各學校。記者蔡維斌／攝影
腸胃炎和流感持續嚴重，雲林縣府送387萬片口罩給各學校。記者蔡維斌／攝影
腸胃炎和流感持續嚴重，雲林縣府送387萬片口罩給各學校。記者蔡維斌／攝影
腸胃炎和流感持續嚴重，雲林縣府送387萬片口罩給各學校。記者蔡維斌／攝影

口罩 張麗善 流感 腸胃炎 雲林

延伸閱讀

雲林免費提供高中職以下學生口罩 抗揚塵防流感

雲林北港等4鄉鎮加入公共自行車 輕鬆暢遊雲林

護國神山擴大美投資賴清德也喊要增加 張麗善：總統究竟面臨什麼壓力？

挑戰兩項全國之最 雲林這座橋將讓行人漫步在雲端

相關新聞

台南推帶狀疱疹疫苗補助 65歲以上中低收入戶可預約接種

市面上帶狀皰疹疫苗以接種2劑為主，但疫苗費用不便宜，因此許多地方政府著手針對弱勢及高齡長者提供疫苗補助，台南市今也宣布推...

腸胃炎和流感持續嚴重 雲林發387萬片口罩給學校

雲林縣腸胃炎和流感仍嚴重，開學近月來以來陸續已有13班因流感停課，昨天就有百餘學童請假，各醫院掛急診的人也增加，雲林縣長...

身障者愛無礙日夜編織500頂毛帽 雲林長者暖身又暖心

今年冬天特別冷，雲林愛無礙協會成員雖行動不便卻用心實現「愛無礙」，從學習到編製，學員親手編織500頂毛帽，過年前陸續發送...

影／全台唯一戲台兼家宅 嘉市歷史建築林宅時敏堂風華再現

嘉義市歷史建築「原嘉義城隍廟戲臺（林宅）」，經16年修復以全新面貌亮相，上午舉辦「百年戲韻-林家百年風華」開幕典禮，「林...

大台南公車虛擬站牌「變聰明」5千處公車站位一按就可報修

大台南公車虛擬智慧站牌功能再升級，即日起提供候車設施線上報修功能，民眾搭車時如遇站牌設施故障、跑馬燈異常顯示等，皆可掃描...

台南歸仁公有市場「垃圾子車」之亂 市場處：考慮移除

台南市歸仁公有市場門口處的垃圾子車，攤商反映遭許多人丟自家垃圾，甚至事業廢棄物也拿來丟，不到中午就被丟滿，指一旁設置「不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。