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腸胃炎和流感持續嚴重 雲林發387萬片口罩給學校
雲林縣腸胃炎和流感仍嚴重，開學近月來以來陸續已有13班因流感停課，昨天就有百餘學童請假，各醫院掛急診的人也增加，雲林縣長張麗善今天到學校送口罩，要大家加強防範，勤洗手、戴口罩輕忽不得。
最近流行流感、腸胃炎，加上季節交替，空氣品質不良頻率增加，雲林縣府今年採購387萬片口罩，今起開始發送給各校加強防範流感，縣府教育處指出，口罩將陸續發放到全縣公私立高中職以下學校及幼兒園，提供學生、教職員使用。
教育處統計，最近縣內學生因流感請假人數比前陣子已有減少，但2月11日至今天累計仍有13班次流感停課，腸胃炎的請假人數持續增加，昨天就有117人請假。
教育處長邱孝文說，避免疫情交叉傳染散布，發生校園群聚，提醒學校做好校園防護及健康管理措施，加強衛生教育宣導，如勤洗手、咳嗽禮節及戴口罩等。
雲林縣長張麗善今天到斗六市鎮南國小發送口罩，學校安排學童跳「防疫健康操」、「罩你健康、罩你安全」相聲，傳遞衛教。張麗善縣長親自為2位學童示範口罩配戴方法，提醒小朋友有健康自我防護觀念。
她指出，有鑑揚塵、空污影響學童健康，縣府2018年開始統一採購抗揚塵口罩，發送給全國中小學生，2019年也擴及幼兒園，2020年遇COVID-19疫情，發送對象更進一步擴及全縣公私立高中職以下學生。
張麗善說，揚塵在中央、地方協力治理下已展現成效，揚塵事件日已明顯改善，但這幾年流感、腸胃炎流行威脅學生健康，縣府採購的是醫療用口罩，戴口罩可有效防護降低群聚風險，縣府今年持續採購，罩住學生健康。
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