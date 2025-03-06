身障者愛無礙日夜編織500頂毛帽 雲林長者暖身又暖心

今年冬天特別冷，雲林愛無礙協會成員雖行動不便卻用心實現「愛無礙」，從學習到編製，學員親手編織500頂毛帽，過年前陸續發送給10多個社區老人禦寒保暖，每頂全是用愛1針1線縫製，老人笑著說戴著毛帽暖頭又暖心。協會明年將再加碼編製圍巾，讓每位老人溫暖好過冬。

由雲林縣身心障礙者組成的愛無礙協會，深入社區和療養機構，以音樂、律動和手藝，與長者分享同樂，去年一次到福安療養機構送了幾頂志工手編的毛帽，沒想到大受歡迎，於是動員會員開了「編織課」學習打毛線，為每位老人保暖。

「老人最怕頂上風！！」協會理事長楊光遠說，老人頂上保暖最重要，尤其以輪 椅代步的人，冬天上街更冷，原本協會只有志工編製一些毛帽義賣，去年冬天送給構構的長者，既實用又好看，於是發起這項手編毛帽送愛課程，會員踴躍參加。

陳姓會員等人說，一生沒打過毛線，兩支織棒竟可織出美麗的毛帽，實感神奇，學了一周後竟迷上這手藝，有時織到晚上深夜也停不了手，愈打愈有趣，也不會脫針，一周才織一頂，但想起許多老人寒冬中戴上他們親手織的帽子，「頭暖心就暖」露出的笑容，深夜織毛線的苦實在太值得了。

協會創會會長陳明瑟說，協會訂下500頂毛帽的目標，學員和志工不辭辛勞，日夜針線沒停手，從去年夏天織到冬天，趕在今年農過年前，正好遇上幾波霸王級寒流，協會逐一送到各社區，毛帽送暖外加保暖律動，讓老人家再冷的天也不怕，每個人開心不得了。

「可不可以換紅色的！」莿桐鄉旺得福關懷據點一位老人家，向志工要求把他的藍色帽換紅色，他說，太太最近剛開刀更怕冷，想換成紅色送給她。志工聽了超感動，連忙加送一頂紅帽，免得恩愛夫妻受風寒。