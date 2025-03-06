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身障者愛無礙日夜編織500頂毛帽 雲林長者暖身又暖心

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林愛無礙協會動員志工和會員編織500頂毛帽，送給各社區老人保暖，每位老人家戴上毛帽格外開心，笑著說頭暖心更暖。記者蔡維斌／攝影
雲林愛無礙協會動員志工和會員編織500頂毛帽，送給各社區老人保暖，每位老人家戴上毛帽格外開心，笑著說頭暖心更暖。記者蔡維斌／攝影

今年冬天特別冷，雲林愛無礙協會成員雖行動不便卻用心實現「愛無礙」，從學習到編製，學員親手編織500頂毛帽，過年前陸續發送給10多個社區老人禦寒保暖，每頂全是用愛1針1線縫製，老人笑著說戴著毛帽暖頭又暖心。協會明年將再加碼編製圍巾，讓每位老人溫暖好過冬。

由雲林縣身心障礙者組成的愛無礙協會，深入社區和療養機構，以音樂、律動和手藝，與長者分享同樂，去年一次到福安療養機構送了幾頂志工手編的毛帽，沒想到大受歡迎，於是動員會員開了「編織課」學習打毛線，為每位老人保暖。

「老人最怕頂上風！！」協會理事長楊光遠說，老人頂上保暖最重要，尤其以輪 椅代步的人，冬天上街更冷，原本協會只有志工編製一些毛帽義賣，去年冬天送給構構的長者，既實用又好看，於是發起這項手編毛帽送愛課程，會員踴躍參加。

陳姓會員等人說，一生沒打過毛線，兩支織棒竟可織出美麗的毛帽，實感神奇，學了一周後竟迷上這手藝，有時織到晚上深夜也停不了手，愈打愈有趣，也不會脫針，一周才織一頂，但想起許多老人寒冬中戴上他們親手織的帽子，「頭暖心就暖」露出的笑容，深夜織毛線的苦實在太值得了。

協會創會會長陳明瑟說，協會訂下500頂毛帽的目標，學員和志工不辭辛勞，日夜針線沒停手，從去年夏天織到冬天，趕在今年農過年前，正好遇上幾波霸王級寒流，協會逐一送到各社區，毛帽送暖外加保暖律動，讓老人家再冷的天也不怕，每個人開心不得了。

「可不可以換紅色的！」莿桐鄉旺得福關懷據點一位老人家，向志工要求把他的藍色帽換紅色，他說，太太最近剛開刀更怕冷，想換成紅色送給她。志工聽了超感動，連忙加送一頂紅帽，免得恩愛夫妻受風寒。

楊光遠說，毛線材料均是小額募款及義賣所得購置，會員織帽很辛苦，但能為老人家保暖過冬很有意義，預計明年再加送圍巾，需要更多毛線，歡迎善心人士共襄盛舉。可洽(05)5950858雲林縣愛無礙協會。

雲林愛無礙協會動員志工和會員編織500頂毛帽，送給各社區老人保暖，會員和志工認真學習打毛線。記者蔡維斌／攝影
雲林愛無礙協會動員志工和會員編織500頂毛帽，送給各社區老人保暖，會員和志工認真學習打毛線。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉成龍社區的老人獲送毛帽，每個人超開心，感謝愛無礙會員和志工的巧手，織出漂亮又保暖的毛帽。
口湖鄉成龍社區的老人獲送毛帽，每個人超開心，感謝愛無礙會員和志工的巧手，織出漂亮又保暖的毛帽。
莿桐鄉一名老大哥請求把他的藍帽換成紅帽送給開完刀的老婆保暖，讓志工超感動。記者蔡維斌／翻攝
莿桐鄉一名老大哥請求把他的藍帽換成紅帽送給開完刀的老婆保暖，讓志工超感動。記者蔡維斌／翻攝
雲林愛無礙協會動員志工和會員編織500頂毛帽，送給各社區老人保暖，每位老人家戴上毛帽格外開心，笑著說頭暖心更暖。記者蔡維斌／攝影
雲林愛無礙協會動員志工和會員編織500頂毛帽，送給各社區老人保暖，每位老人家戴上毛帽格外開心，笑著說頭暖心更暖。記者蔡維斌／攝影
雲林愛無礙協會動員志工和會員編織500頂毛帽，送給社區老人保暖，許多會員認真學習打毛線。記者蔡維斌／攝影
雲林愛無礙協會動員志工和會員編織500頂毛帽，送給社區老人保暖，許多會員認真學習打毛線。記者蔡維斌／攝影

保暖 身障 雲林

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