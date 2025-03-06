影／全台唯一戲台兼家宅 嘉市歷史建築林宅時敏堂風華再現

嘉義市歷史建築「原嘉義城隍廟戲臺（林宅）」，經16年修復以全新面貌亮相，上午舉辦「百年戲韻-林家百年風華」開幕典禮，「林宅時敏堂」是全台唯一戲台兼家宅，彩繪雕飾修復驚喜連連，發現太師屏畫中有畫、梁上有中華民國國旗、拜殿神桌，板堵有富士山、新高山繪圖，暗藏台日百年故事，見證歷史更迭。

「長義閣掌中劇團」、「卡卡頌長笛重奏團」演出暖場，市長黃敏惠、總統府資政張博雅、林家後代及城隍廟代表等，拉下「時敏堂」紅布，與多位議員各界貴賓祝福，見證歷史。

林宅源自1922年義順商號、嘉義4大家族之一林寬敏，白手起家事業有成，回饋社會，出資捐贈建城隍廟戲台兼宣講堂，1940年城隍廟重修吳鳳北路擴寬，拆除戲台，林寬敏之子林文章買下遺存構材，在台斗街現址重建為別墅，建築彩繪獨具特色，林寬敏之孫林良甲提報歷史建築，2009年市府登錄為歷史建築。

林寬敏1922年慨捐萬餘圓建戲臺，僅存16年，1938年拆除，2009年戲臺登錄歷史建築，經專業團隊悉心修護，投入2千萬元修復，今年開放適巧16年，雙16密碼還有被封存戲臺柱聯、隱藏屋架中的中華民國旗幟彩繪、以及正廳樑柱交叉處的「鰲魚雀替」寓意等，更多文史小知識，等著大家走進展區解答。

修護師李志上修復過程驚豔又驚喜，花鳥、人物、風景彩繪精采美輪、寓意豐富，閩式彩繪多用蝙蝠象徵福氣，有蝙蝠及日式蝴蝶。以X光、紅外線探照發現中脊梁上中華民國國旗，底層有代表日本軍隊旭日旗；太師屏底層有頭戴官帽男子與手持扇子女子組成的「天官賜福」圖；磚牆有日本瀨戶本業覆瓦，可能與林文章曾留學日本有關。修復採「修舊本舊」，盡量保留原貌，色料調和到與舊色融合幾近目視難辨識，用古法調色以桐油加天然原料，趨近西方國家修復古蹟作法。