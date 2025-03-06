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大台南公車虛擬站牌「變聰明」5千處公車站位一按就可報修

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
大台南公車虛擬站牌變聰明了，改版新增線上報修功能超方便。圖／台南市交通局提供
大台南公車虛擬站牌變聰明了，改版新增線上報修功能超方便。圖／台南市交通局提供

台南公車虛擬智慧站牌功能再升級，即日起提供候車設施線上報修功能，民眾搭車時如遇站牌設施故障、跑馬燈異常顯示等，皆可掃描虛擬站牌QR Code，按下「設施異常通報」並填寫報修單，讓通報變得更方便，又能加速設施修復效率。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲積極推動智慧城市，交通局也運用智慧技術結合公車服務，為提升候車設施智慧化，2016年遂研發推出「虛擬智慧站牌」，民眾使用手機或平板掃瞄站牌QR Code，即可查詢行經該站每條路線及公車預估到站時間。

2024年再推出「智慧等車」服務，於虛擬智慧站牌顯示當站所有路線時，再按下「我要上車」按鈕，系統即可透過公車車機通知司機下一站有民眾要上車，該功能目前已於幹支線公車全面提供服務。

王銘德說，目前本市共有近5千處公車站位，皆定期派員人工巡查維護保養，相當耗時亦無法隨時掌握設施運作狀況，為提升候車設施的妥善率，現結合「虛擬智慧站牌」推出設施異常通報功能。

民眾如果發現設施損壞除通報本府1999，現可直接透過掃描站牌上「虛擬智慧站牌」QR Code，點選設施異常通報功能，輸入站位名稱、代碼、故障類別、故障說明及上傳照片即可進行即時報修，後續將立即派員修復，可簡化通報流程，亦可即時派工修復。

公共運輸處處長吳俁之表示，「虛擬智慧站牌」目前可進行公車預估到站時間查詢、智慧等車（已於幹支線公車全面上線）及設施異常通報等功能，歡迎民眾多加利用。

大台南公車虛擬站牌變聰明了，改版新增線上報修功能超方便。圖／台南市交通局提供
大台南公車虛擬站牌變聰明了，改版新增線上報修功能超方便。圖／台南市交通局提供

公車 台南

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