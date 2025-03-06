台南歸仁公有市場「垃圾子車」之亂 市場處：考慮移除

台南市歸仁公有市場門口處的垃圾子車，攤商反映遭許多人丟自家垃圾，甚至事業廢棄物也拿來丟，不到中午就被丟滿，指一旁設置「不得亂丟垃圾與事業廢棄物、違者重罰」警告看板，是很大的諷刺；台南市場處說，先前因常被丟垃圾導致清潔困難，才設子車是希望維護市場環境，若攤商有意見內部會討論研議考慮撤掉。

攤販投訴，指每天民眾來丟各種廢棄物，經常上午子車就爆滿，中午前收攤也都已經沒地方放，只好堆路旁，影響衛生與觀瞻。10幾年來一再反映，不管用什麼方法，會來亂丟垃圾還是會來亂丟，應該採取重罰，只要能夠抓到幾個，就會有嚇阻效果。

對此市場處指出，歸仁公有市場有垃圾暫置區，有好幾個子車供攤商集中垃圾，清潔隊中午過後會陸續來清運走；因長期以來民眾亂丟垃圾行為取締有困難，基於維護市場環境，也減輕清潔人員的負擔，才「額外」在門口增加一個子車，讓垃圾集中處理；因攤商有意見會考慮移除子車，若有民眾來丟垃圾再把錄影畫面轉交環保局取締。

市議員陳皇宇表示，他還不清楚目前台南市各個市場廢棄物清理的做法有沒有統一，他認為應該統一S O P，針對清理上一直無法解決的困難點，他會找管理單位跟環保局研商解決方法。