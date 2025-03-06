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雲林免費提供高中職以下學生口罩 抗揚塵防流感

中央社／ 雲林縣6日電

為降低濁水溪揚塵影響，以及預防流感等病毒危害學生健康，雲林縣政府114年採購口罩免費發給縣內學校教職員生，每人共計2包醫療用口罩，近日發放各校，守護學子健康。

雲林縣政府今天在斗六市鎮南國小舉辦行「抗揚塵、防流感、罩健康」記者會，由鎮南國小學生演出如何正確戴口罩的話劇，展現衛教宣導成果，縣長張麗善、教育處長邱孝文等人出席。

張麗善接受媒體聯訪表示，開學後群聚感染機會增加，縣府已採購口罩供學生使用，以達到「抗揚塵、防流感、罩健康」，這項措施從民國107年施行到現在，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，口罩發放更從國小、國中，擴展到全縣幼兒園及高中職。

張麗善說，除揚塵危害學童健康外，還有流感、諾羅病毒、腸胃炎都需要口罩防護與衛生健康管理，這要透過父母、老師做好小朋友衛教宣導，讓小朋友勤洗手、正確戴口罩保護自己。

邱孝文說，現在流感盛行，每天都有學校因流感影響上課，希望以此降低學生疾病感染，快樂、健康學習。

教育處指出，雲林縣招標採購的口罩，將分兩階段發放，全縣各公私立國中小（含縣立高中）、幼兒園校內學童及教職員每人共計2包醫療用口罩，每包數量內含20片；114年的口罩已於日前完成採購程序，待口罩到貨即刻發放各校，守護學生健康。

口罩 流感 諾羅病毒

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