水利新地標亮點 嘉南大圳水利系統唯一全線在嘉縣朴子溪渡槽竣工

農田水利署嘉南管理處轄管嘉南大圳水利系統7座渡槽，唯一全線在嘉縣境內的朴子溪渡槽，2023年農水署獲中央補助近4億元，進行第3代渡槽鋼橋改建，全長276公尺渡槽完工，成為水利新地標亮點，提升灌溉調節供水，近日舉辦竣工典禮，渡槽是輸送管道水流跨越河道、溪溝、圳溝和道路架空水槽橋梁。

農水署嘉南管理處說，朴子溪渡槽第一代鋼鐵造，由南邊嘉義縣太保市橫跨朴子溪連接北邊新港鄉，戰後1970年代損壞，在原橋旁新建混凝土造水橋。朴子溪渡槽，1976年改建為鋼筋水泥橋，1978年完成，寬5公尺、高3.2公尺，跨度20公尺，總長284.70公尺。

計畫最高輸水量為13.611CMS，下面通水，上面可供腳踏車、摩托車通行，禁止汽車進入，朴子溪渡槽因高程無法符合朴子溪最大洪水排水量，農水署改制前農田水利會2017年規畫設計，計畫改建第3代渡槽鋼橋。

2年半前，水利會改制農水署，中央以前瞻及韌性計畫補助近4億元發包改建，近日完工，農水署籌辦竣工慶祝典禮，完工的第3代渡槽，是全長276公尺的鋼橋，成為水利新地標亮點，提升溉調節供水。

逾百年的曾文、烏山頭水庫灌溉嘉南大圳水利系統，擁有7座渡槽，其中3座2014年指定為台南市定古蹟，另3座2022年再被指定為市定古蹟，僅嘉義縣境的朴子溪渡槽改建，不具文化資產身分。