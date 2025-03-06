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財神上門！信徒迎請關廂境廟金發財元寶回家 刮中刮刮樂頭獎2百萬元

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市文化里「關廂境廟」清朝嘉慶年間重建，合祀土地公、文武財神及關聖帝君，日前林姓信徒迎請金發財元寶回家，以200元刮中刮刮樂頭獎200萬元。記者魯永明／翻攝
嘉義市文化里「關廂境廟」清朝嘉慶年間重建，合祀土地公、文武財神及關聖帝君，日前林姓信徒迎請金發財元寶回家，以200元刮中刮刮樂頭獎200萬元。記者魯永明／翻攝

嘉義市文化里「關廂境廟」清朝嘉慶年間重建，合祀土地公、文武財神及關聖帝君，9年前放置台灣檜木打造的「檜發財元寶」，供信眾求財；去年過年，有名女老闆過年到關廂境廟拜拜捐米，請金發財元寶放供桌，中大樂透頭獎；日前又有林姓信徒迎請金發財元寶回家，以200元刮中刮刮樂頭獎200萬元。

關廂境廟主委、文化里長陳淑娥貼紅紙慶賀，她說，林姓信徒迎請金發財元寶回家，在民生北路金順發彩券行，以200元刮中刮刮樂頭獎200萬元，迎來財神爺，可說是心誠則靈。

「關廂境廟」日前舉行土地公聖誕千秋祭典，關廂境廟原是清朝乾隆年間國華街邊小廟，嘉慶年間重建，合祀土地公、文武財神及關聖帝君，香火鼎盛，9年前在1、2樓放置台灣檜木打造的「檜發財元寶」，信眾參拜時都會摸一摸，祈求財運、考運一起「袋」回家。

陳淑娥說，該廟經地震、火災等災害多次重建，從供奉土地公起，至今超過200年，蔡姓信徒打造2個約1台尺、2台寸大檜木元寶，分別放在1樓、2樓供桌，信眾參拜時口念「檜發財，把財袋進來」，很受歡迎。

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