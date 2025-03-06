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台南歸仁公有市場每天被丟各種垃圾 警告牌掛兩年沒人理

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
許多民眾沒進市場消費，卻把自家垃圾往子車丟，無視一旁的公告還有監視器，看起來非常諷刺。圖／讀者提供
許多民眾沒進市場消費，卻把自家垃圾往子車丟，無視一旁的公告還有監視器，看起來非常諷刺。圖／讀者提供

台南市歸仁公有市場門口子車收集市場內廢棄物，遭許多人丟自家垃圾，甚至事業廢棄物也拿來丟。市政府在一旁設置「不得亂丟垃圾與事業廢棄物、違者重罰」警告看板，設了兩年也沒有任何人被告發。市府經發局市場處官員表示，從來沒有攤販反映過，不知為何媒體要報導？

場內攤販投訴：每天有人來丟各種廢棄物，經常上午子車就爆滿、他們就算中午前收攤也都已經沒地方放，只好堆路旁，影響衛生與觀瞻。兩年前市府在旁設置「違者重罰」公告、卻從不執行，「反映也不管」。

新任市場管理員則表示，到任至今沒接獲攤商反映，並非不處理，觀察確實有少數民眾為圖方便，任意丟棄自己家的垃圾，將再公告不得再有類似行為，沒改善將把錄影畫面轉交環保局取締。

歸仁公有市場是成立數十年的在地主要傳統市場，每天有許多攤商做生意後清理的廢棄物，因為市場攤販中午前後就收攤、清潔隊垃圾車還沒有清運，因而在市場門口放置垃圾子車提供攤商放置廢棄物，多年來「造福」許多民眾。

場內攤販說，幾年前就一再反映，有人不但連家裡的垃圾拿來丟，甚至連事業廢棄物也丟，非常離譜。因為越來越嚴重，前年市場門口就設立醒目白底紅字公告，清清楚楚標示「嚴禁⋯重罰」，結果都沒有人理會，因為公務員懶得管，公權力變得有跟沒有一樣。

攤商表示，之前向管理人員反映，先是說監視器故障拍不到畫面，後來監視系統全部換新以後，又說不知道是誰丟的沒辦法處理，「既然都沒辦法處理了，那些告示牌為什麼不拿掉？放在那裡不是讓人看笑話嗎？」

許多民眾沒進市場消費，卻把自家垃圾往子車丟，無視一旁的公告還有監視器，看起來非常諷刺。圖／讀者提供
許多民眾沒進市場消費，卻把自家垃圾往子車丟，無視一旁的公告還有監視器，看起來非常諷刺。圖／讀者提供
歸仁公有市場還不到營業結束時間，門口子車就已堆滿一包包垃圾。圖／讀者提供
歸仁公有市場還不到營業結束時間，門口子車就已堆滿一包包垃圾。圖／讀者提供

廢棄物 攤商 環保局

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