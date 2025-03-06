蓋好15年未營運…接手北門車站飯店 煙波預定明年啟用

嘉市觀光精華地段、林鐵北門車站旁的麗星大飯店，蓋好15年未營運，去年林鐵全面復駛，飯店也重辦ROT（民間修建並營運）促參招商，煙波集團取得20年營運權，昨簽約，煙波表示，將投入2.5億元，整修1年半，2026年啟用。

飯店未來更名為「煙波大飯店阿里山北門館」，業者預計將其打造成全國唯一兼具住宿、餐飲、文創商品展售，以及鐵路、文化、生態相關等展示服務鐵道特色飯店。

阿里山林鐵及文資處長王昭堡、煙波大飯店董事長鄭君寰，在北門車站舉行煙波集團旗下嘉波公司簽訂北門車站飯店修建營運移轉案契約簽約儀式，邀市長黃敏惠等人見證。鄭君寰說，看好嘉市及阿里山觀光發展前景，未來提供至少131間客房、2間餐廳、1間茶堂、複合式選物店及公設區，並以林業文化為底蘊規畫五感體驗遊程，營運也能增150個工作機會。

黃敏惠說，阿里山腳下的嘉市有6千棟木屋文化森林，市府打造林業文化藝術廊道，爭取輕軌建設，配合台鐵、高鐵、林鐵、糖鐵，「5軌搬運」國內外遊客來嘉旅遊；嘉市旅館公會理事長李啟光說，看好招商營運，飯店位在林鐵車庫園區及檜村景點，占觀光地利交通優勢，且蓋好未經營，設備都還新的。

宏都公司2006年得標阿里山林鐵三合一BOT案，但2009年莫拉克風災重創造成契約中止，當時林務局與宏都阿里山國際開發公司爆發履約糾紛，直到2021年在台南高分院調解，終結爭議，林務局以7.58億元價購麗星大飯店。