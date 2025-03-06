國際蘭展 黃偉哲搶先開箱

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展後天將在台南後壁開幕，為期16天，以4大場域、5大展館呈現，市長黃偉哲昨搶先開箱「主題館」，數十萬支美麗鮮豔的蘭花，美不勝收，他說，去年蘭展參觀人潮30萬人次，希望今年一舉突破35萬人次。

展場位於後壁區農業科技園區管理中心蘭花園區，台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼表示，今年蘭展有迎賓廣場、展館區、會議區、公園區等4大場域，並打造主題景觀館、品種競賽館、商務接洽館、蘭花市集館及蘭花生活館5大展館，有20個策展主題。

曾說，主題館展示數十萬株各式蘭花品種，今年更特別邀集來自越南、泰國、馬來西亞、多明尼加、印尼等10多組海外團體共同參與，可望讓台灣蘭花在國際拓展更多機會，另，主題景觀區以「野性秩序」為核心，帶領參觀者探索自然與建築、混亂與秩序、野性與時尚的交錯張力。

黃偉哲等人前往開箱並宣傳活動，他說，蘭展邁入第21年，這次結合暌違多年再度拿到主辦權的亞太蘭花會議，期盼更多人一起來共襄盛舉。

曾俊弼說，蘭展最重要的另個主題是「下一個20年」，蘭展20年前開始舉辦時，蘭花年產值僅4千萬美金，如今達到2億美金，下個20年希望藉由提升產業規模、促進國際交流，擴大蘭花產業鏈價值。外貿協會台南辦事處主任周秀芬說，邀15國29名買主參加蘭花採購洽談會，貿協將與政府、花農攜手持續拓展蘭花海外市場。