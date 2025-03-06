台南火車站前廣場 地下道要拆

鐵路地下化新建台南火車站預定後年完工啟用，市府同步都更來改造站前廣場，都更計畫公開展覽今結束，有民眾認為現有地下道對長輩不友善、議員則建議要一併整頓周邊交通亂象；交通局表示，會取消地下道，整體規畫將減少車流交織。

交通局長王銘德說，去年辦工作坊、願景展和論壇聽取各界對意見，並持續收集其他建議，站前廣場的細部規畫會在上半年定案，下半年辦理招標，總經費3.4億元，其中中央補助2.8億，地方自行負擔6千萬，會分3年編列。

市府公共運輸處長吳俁之說，依規定廣場、道路用地不能有停車亭等結構物，因此申請都更，准許有停車亭等結構物，以利運輸需求，都更公開展覽後會提案送都委會審議，目前中央的補助已下來，會於即將開議會臨時會提出墊付案，以利後續招標等作業。

台南火車站前交通流量大，有5條道路匯集，且站前圓環是內、外圈互相交織，等於有10處危險車流交會處，市府去年9月公布站前廣場改造計畫，引發議論，不少人質疑交通是否能更順暢，也有民眾說，現行地下道對長輩、輪椅族不夠友善，憂夜間不夠安全。

市議員蔡宗豪建議，火車站附近租車店多，常有租車民眾不守交通的亂象，希望也能妥善規畫，改善環境，防止亂象發生。

王銘德說，重新規畫站前廣場及圓環交通系統，改善交通安全、行人動線、汽機車停、計程車排班空間等，會把目前只能單向循環行駛的圓環改成可雙向行駛的U形道路，許多動線不用再繞行整個圓環，號誌也更簡化，且將運用專業車流模擬軟體輸入各項參數檢證，讓路網的效率更優化。

王銘德也說，廣場整體仍維持半圓形，靠近車站之處留給行人使用，地下道也將取消，更多空間還給行人。

原台南車站1936年改建為鋼骨鋼筋混凝土建築，為目前僅存的日治時期兩層樓火車站建築，目前整修中，配合地下化另設新站。