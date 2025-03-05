台南「小台江」巡守河川驚見汙染 即秒通報守護環境

台南市安南區海佃國小「小台江」河流讀書會今天開課，親師生利用周三下午放學後，騎單車巡守台江河川，發現嘉南大圳排水，靠近安南橋附近排水口，遭排放白色泡沫廢汙水；以及草湖寮抽水站集水道有油汙，立即通報環保局處理，用行動守護河川。

台南社大台江分校表示，讀書會小朋友一路沿著嘉南大圳排水線到海尾寮及本淵寮排水線，巡守河川及檢測水質，發現嘉南大圳排水，靠近安南橋附近排水口，遭排放白色泡沫廢汙水，由於過去也曾發現類似情形，懷疑遭汙染，通報環保局。

小朋友在回程時探訪海尾魚塭棲息的黑面琵鷺，以及紫楝樹綠道，此時紫楝花盛開，十分美麗，小朋友超興奮。不過，發現路側的草湖寮抽水站集水道，汙水未接管，布滿油汙，空氣還飄散惡臭味，也趕緊通報環保局，呼籲大家一起守護台江流域環境。