雲林去年高壓停電事故267件 主因為鳥類、樹竹碰觸造成

台電雲林區營業處統計，全縣去年高壓停電事故（不含天災）發生267件，其中以鳥獸、樹竹碰觸最多，台電今天表示，將加強鳥巢清除、改善線路弱點，目標將今年高壓停電事故降至219件以下。

台電雲林區營業處長龔良智今率團隊宣誓，今年春季將加強穩定供電作為，將去年267件高壓停電事故降至219件以下，龔良智表示，時序已進入春天，是台電員工開始忙碌的季節，因每年春季配電線路停電事故多以鳥獸、樹竹碰觸為主。

雲林區處統計，去年不含颱風等天然災害，雲林縣高壓停電事故有267件，以八哥、斑鳩等鳥類、松鼠、猴子造成最常見，甚至有台灣獼猴跑來跑去把電線弄斷造成停電事故，總公司要求雲林區處今年停電事故需降至219件以下。

龔良智說，將透過加強裸露設備被覆化改善、開關設備基礎台及孔洞防堵、鄰近配電設備樹木修剪、桿上鳥巢摘除、蟻害防制及鹽害地區礙子清洗等重點工作，確保穩定供電。