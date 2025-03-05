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台灣國際蘭展3/8登場 75家業者響應蘭展月優惠

中央社／ 台南5日電

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展將於8日至23日在台南後壁區登場，期盼觀展人次達35萬，市府也推出「蘭展月」，全市已有75家業者提供優惠方案，讓各地遊客享受蘭花之旅。

南市府觀光旅遊局今天指出，2025台灣國際蘭展規劃四大場域、五大展館及20項主題，帶領遊客體驗農業生物科技、文創設計、觀光旅遊等；市府也邀集台南旅宿業、伴手禮、農會展售中心、觀光工廠及休閒農場等75家業者響應「蘭展月」消費優惠。

「蘭展月」從3月1日至31日，45家旅宿業推出住宿平日4-5折、假日6折等，更有包棟住宿第3晚現折新台幣1萬元。18家美食伴手禮推出買一送一等多種優惠。12家觀光景點推出遊園車3人同行1人免費、入園門票優惠等。

此外，3家旅行社共推出6條蘭展相關遊程，涵蓋菁寮老街、雅聞湖濱療癒森林、烏樹林五分車、漁光島、瓦盤鹽田等；6家旅宿業則推出結合住宿及蘭展門票等住宿專案。

伴手禮 住宿 台南

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