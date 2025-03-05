遭公懲會停職的李穆生出任南市府參事 藍批「護黑」市府稱依法任用
台南市議會國民黨團書記長林燕祝指接獲陳情，質疑市府新任參事李穆生，曾擔任過台南縣和高雄環保局長，因涉洩密遭判刑，公懲會也停用1年處分，為求拿到退休金，四處請求施壓市長黃偉哲讓他進入台南市府，狂酸民進黨「護黑」上下一條心；台南市政府則回應是依法任用。
林燕祝說，此事引發基層不滿，因李穆生2001到2005年，在台南縣曾任10職等到11職等局長和秘書，在2009年到2012年到了高雄陳菊市府擔任12職等局長和技監，在2012年底涉及環保勞務採購弊案，直到2018年高雄高分院以公務員洩漏國防以外秘密罪，判處1年2個月確定。
林燕祝表示，監察院於2019年以12比0全票通過彈劾李穆生，指其在洗街案、空品案與農地案中違反政府採購法，洩露招標機密，圖利特定廠商，最終被公懲會裁定停職1年，高雄市政府也給予考績「大丙」。
她批評李穆生風評極差，卻仍試圖重返公務體系以獲退休俸。陳情者透露，李穆生曾四處請託民代向台南市長黃偉哲關說，但黃始終拒絕。然而，在民進黨高層與地方民代施壓下，黃偉哲最終讓李穆生進入台南市府，擔任12職等參事。
對此，南市府表示，經查李穆生未曾入監服刑，其履歷有多項獲獎記錄。監察院停止其公務人員資格一1年已屆滿，得依據公務員相關法令申請職務。本案經公務人員甄審委員會114年第2次會議審議通過，依法任用。
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