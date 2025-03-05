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遭公懲會停職的李穆生出任南市府參事 藍批「護黑」市府稱依法任用

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會國民黨團書記長林燕祝質疑台南市政府新任參事李穆生人事案。圖／國民黨團
台南市議會國民黨團書記長林燕祝質疑台南市政府新任參事李穆生人事案。圖／國民黨團

台南市議會國民黨團書記長林燕祝指接獲陳情，質疑市府新任參事李穆生，曾擔任過台南縣和高雄環保局長，因涉洩密遭判刑，公懲會也停用1年處分，為求拿到退休金，四處請求施壓市長黃偉哲讓他進入台南市府，狂酸民進黨「護黑」上下一條心；台南市政府則回應是依法任用。

林燕祝說，此事引發基層不滿，因李穆生2001到2005年，在台南縣曾任10職等到11職等局長和秘書，在2009年到2012年到了高雄陳菊市府擔任12職等局長和技監，在2012年底涉及環保勞務採購弊案，直到2018年高雄高分院以公務員洩漏國防以外秘密罪，判處1年2個月確定。

林燕祝表示，監察院於2019年以12比0全票通過彈劾李穆生，指其在洗街案、空品案與農地案中違反政府採購法，洩露招標機密，圖利特定廠商，最終被公懲會裁定停職1年，高雄市政府也給予考績「大丙」。

她批評李穆生風評極差，卻仍試圖重返公務體系以獲退休俸。陳情者透露，李穆生曾四處請託民代向台南市長黃偉哲關說，但黃始終拒絕。然而，在民進黨高層與地方民代施壓下，黃偉哲最終讓李穆生進入台南市府，擔任12職等參事。

對此，南市府表示，經查李穆生未曾入監服刑，其履歷有多項獲獎記錄。監察院停止其公務人員資格一1年已屆滿，得依據公務員相關法令申請職務。本案經公務人員甄審委員會114年第2次會議審議通過，依法任用。

林燕祝 黃偉哲

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