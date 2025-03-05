全臺最大 亞太成棒主球場測試成果受肯定

全臺最大、擁有25,000個座位的亞太成棒主球場於1月正式完工，日前並邀請韓國NC恐龍隊來台春訓並與國內中職球隊舉辦交流賽，不僅讓球迷近距離欣賞中韓職棒精彩對決，也藉此進行球場壓力測試。4日南市府召開記者會分享測試成果，臺南市長黃偉哲親臨主持，韓國NC恐龍隊總教練李昊俊(LEE,HO JOON)及球員朴珉宇(PARK,MIN WOO)也親臨現場交流經驗，期盼透過各方回饋，持續優化亞太國際棒球園區。

黃偉哲市長表示，臺南亞太棒球訓練中心正式啟用，是臺南棒球發展的重要里程碑，該中心共有七座球場，包括成棒主副球場、少棒主副球場、室內外投打練習場，以及兩座內野練習場。自亞太成棒主球場完工後，已成功舉辦10場交流賽，包括2場臺非交流賽（未開放）與8場臺韓職棒交流賽，並獲得廣泛好評。

NC恐龍隊總教練李昊俊表示，球隊在高張力且高水準的職業團隊協助下，將完成這八場賽事，他要代表球隊感謝臺南市民的熱情並期待未來有機會能夠再次來到臺南進行訓練。球員朴珉宇則說，亞太棒球場的設備並不輸給NC恐龍隊韓國的主球場，此次能使用亞太棒球場，對球員來說是一件很開心且幸福的事。

體育局表示，自2月24日韓職恐龍隊與中華職棒的交流賽開始開放民眾進場以來，市府針對觀眾回饋進行調整，邀集相關單位及工程團隊將邀集棒球專家討論改進方案，包括加強內野觀眾區水平動線設計，並考慮增設指示牌，指引觀眾前往3樓廣廊層，方便進入座位，或是拆除部分座椅，作為走道供觀眾行走。

針對一、三壘後方圍網高度不足的問題，體育局表示，相較於本壘後方需以高圍網阻擋強襲球，一、三壘側的界外球較弱，因此圍網設計較低，且經棒球專家確認，現有高度符合標準。至於未來是否調高圍網以提升安全性，或維持現狀讓球迷享受接界外球的樂趣，將納入後續評估與改善規劃。

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