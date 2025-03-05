快訊

中職／陷桃色風波 黃忠義之子黃紹熙發聲：將依法訴追相關責任

王大陸黑幕連環爆 傳與黑幫交好還放高利貸？警強調逐一清查

錢來了！台南火車站站前廣場大改造 啟動都市計畫變更

嘉義瑞里紫藤花季3／15登場 歌手楊淨宇獻唱

中央社／ 嘉義縣5日電

嘉義縣文化觀光局今天舉辦2025瑞里紫藤花季宣傳記者會，歌手楊淨宇到場獻唱，攜手縣長翁章梁介紹精彩的周邊活動，邀民眾於3月中下旬一同創造紫色甜蜜回憶。

歌手楊淨宇今天一身淡紫色洋裝，化身紫藤仙子，與嘉義縣長翁章梁一起介紹紫藤花季相關活動「小小泡茶師體驗」、「紫戀快閃演唱」及「花現紫藤下市集」。文觀局表示，其中22日「紫戀快閃演唱」將邀楊淨宇在瑞里源興宮前開唱。

翁章梁接受媒體聯訪表示，今年因為氣候影響，花期稍遲，目前花況含苞待放，預估3月中旬至下旬盛開，好酒沉甕底，等待絕對值得；瑞里周邊有許多景點與店家，歡迎大家到嘉義賞好花、吃美食、喝好茶、品咖啡。

文觀局表示，3月15日至31日期間，入住當地特約民宿一晚就送紀念品茗杯，在特約店家餐飲消費滿新台幣300元，還可獲得親子彩繪文具組。加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號（https://page.line.me/chiayitravel），可獲得最新花況、賞花路線、餐飲及住宿等資訊。

嘉義 瑞里 翁章梁

延伸閱讀

嘉義縣飲用國產鮮奶補助不中斷 近3萬學生受惠

台灣燈會馬年移師嘉縣 縣長翁章梁：點亮嘉義光躍台灣

翁章梁參訪德國科研機構 借鏡創新育成經驗助產業升級

嘉義縣長翁章梁率團赴荷「歐洲矽谷」拜會台商 交流智慧製造

相關新聞

錢來了！台南火車站站前廣場大改造 啟動都市計畫變更

台南鐵路地下化新建台南火車站預定2027年完工啟用，市府同步進行站前廣場改善工程，但先要都更，都發局正辦理公開展覽，明天...

2025樂活鯤喜灣3/15登場 推100桌特色風味餐

台南市長黃偉哲今天宣布「2025樂活鯤喜灣」預定3月15日起一連2天在台南市鯤鯓、喜樹、灣裡三地登場，結合文化體驗、產業...

獨／嘉義海上也有Uber 載釣客浮棚垂釣漁民賺外快

嘉義東石、布袋海上經常有釣客在蚵棚上垂釣，這些釣客待在海上一整天，成了地方特殊景象，當地民眾早就見怪不怪，有漁民趁機賺外...

南市地震紅黃單逾2000戶 「可領多少補助」評估報告本周寄出

台南市今針對0121地震南市受損建築物損壞評估提出報告，共受理4236件其中貼紅單519件、貼黃單1567件，紅、黃單率...

雲林縣道154乙線二期拓寬完工 管線地下化打開天際線視野更遼闊

雲林縣縣道154乙線為斗六市往來莿桐鄉及古坑鄉的重要道路，第一期拓寬在2015年底早已完成，二期工程2022年開工，歷經...

嘉市國際3分鐘影片大賽吸引48國作品 打造接軌國際重要平台

嘉市國際3分鐘影片大賽徵集世界各地具藝術性、原創性當代實驗性極短片，吸引全球48個國家217件極短片作品參賽，將由評審團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。