錢來了！台南火車站站前廣場大改造 啟動都市計畫變更

台南鐵路地下化新建台南火車站預定2027年完工啟用，市府同步進行站前廣場改善工程，但先要都更，都發局正辦理公開展覽，明天結束，接續提案與審議。交通局表示，改造案總經費3.4億，細部規畫上半年定案，下半年招標。廣場仍維持半圓形，但取消地下道，更多空間還給行人，整體減少車流交織，讓交通更安全。

都發局長林榮川指出，交通局辦理站前廣場改善計畫僅涉及工務局與台鐵公司土地，無其他私有土地。此都市計畫是配合實際工程需求，將站前廣場用地與道路用地增訂建蔽率、容積率與容許使用項目，以利後續相關工程施作。

台南鐵路地下化工程將在2027年完工，原台南車站於1936年改建為鋼骨鋼筋混凝土建築，為目前僅存的日治時期兩層樓火車站建築，2樓有旅館與餐廳，在鐵路旅館與餐廳結束營業前，曾是國家接待外賓及喜慶宴會的重要場所，目前整修中。配合地下化，舊站建築另有任務將華麗轉身，另設新站，而台南站前廣場也將進行改造，目前細部規畫中。

交通局長王銘德表示，去年已辦理工作坊、願景展和論壇聽取各界意見，並持續蒐集其他建議，細部規畫會在今年上半年定案，下半年辦理招標，總經費3.4億，中央補助2.8億，地方自行負擔6千萬，分3年編列。公共運輸處長吳俁之說，由於都更公開展覽3月6日結束，接續會提案送都委會審議。

吳俁之表示，依規定廣場、道路用地不能有停車亭等結構物，因此申請都更，准許有停車亭等結構物，以利運輸需求。目前中央的補助已下來，將在即將召開的臨時會提出墊付案，以利後續招標等作業。

台南火車站前交通流量大，有5條道路會集於此，因站前圓環是內外圈互相交織，等於有10處危險車流交會處。因此，將針對站前圓環的交通安全、行人動線、汽機車停等空間與計程車排班空間進行改善計畫，回歸到以人為本與簡化交通量的基本理念，重新規畫站前廣場及圓環交通系統，以提供友善人本環境、安全交通系統及便捷轉乘設施。整體仍維持半圓形，但靠近車站處留給行人使用。另，被認為不友善的地下道也將取消。

王銘德說，未來站前廣場，把目前只能單向循環行駛的圓環改成可雙向行駛的U形道路，許多動線不用再繞行整個圓環，號誌也更簡化，且將運用專業車流模擬軟體輸入各項參數檢證，讓路網的效率更優化。