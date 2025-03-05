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2025樂活鯤喜灣3/15登場 推100桌特色風味餐

中央社／ 台南5日電
台南市長黃偉哲。聯合報系資料照片。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲。聯合報系資料照片。記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲今天宣布「2025樂活鯤喜灣」預定3月15日起一連2天在台南市鯤鯓、喜樹、灣裡三地登場，結合文化體驗、產業探索及美食饗宴，並推出限量100桌特色風味餐。

黃偉哲指出，鯤喜灣活動已有16年歷史，帶領遊客以不同視角探索南區三大區域，涵蓋鯤鯓、喜樹、灣裡風情與故事。鯤鯓有紅樹林綠色秘境，適合生態旅遊；喜樹有百年歷史古厝與龜醮習俗；灣裡則有特色美食及王船信仰。

此外，限量100桌特色風味餐彰顯當地農漁特產，這場盛宴精選代表性食材，邀請薛僈齡音樂藝術坊帶來「樂活時光-喜灣生活音樂饗宴」，讓遊客在音樂、美食交織下，享受南區風情。

鯤喜灣活動每年舉辦都盛況空前，尤其是人氣最高的特色風味餐盛宴。今年在灣裡萬年殿廣場舉辦，精選當地最具代表性食材。廟方特別每桌加碼贊助新台幣1200元，報名民眾以每桌3800元超值價格就可品嚐豐富美食，限量100桌，民眾報名要快。

美食 音樂

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