南市地震紅黃單逾2000戶 「可領多少補助」評估報告本周寄出

台南市今針對0121地震南市受損建築物損壞評估提出報告，共受理4236件其中貼紅單519件、貼黃單1567件，紅、黃單率高達約5成，損壞評估報告本周就會陸續寄給受災戶，公所將受理申請補助，市府也在楠西區公所成立災後復原聯合服務中心協助。

工務局長陳世仁說，紅黃單逾2000戶，是因有8成都是磚造、加強磚造甚至是土角厝，尤其楠西區有7成是在1970年代興建曾文水庫時前來工作或做生意移居時所興建，幾乎都無法對抗地震，後續龐大的復建經費，市府是以「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」扣除掉0206受災戶生活照顧及安平二期海砂屋等款項後，匡列12億5000萬元納入此次0121地震造成紅、黃單危險建物補助。

部分受災戶對房屋修繕的補助金額感到落差，陳世仁強調，是「比照0206地震的辦法」，有人認為9年後房價和建築成本漲了快5成，此次也有依物價進行調整，但仍是以「現有的屋況評估補助經費」，如是磚牆就用磚造單價計算補助金額，若災戶要改建為AC結構增加耐震，就必須要自行負擔，「不可能人人滿意」，但善款是來自十方，市府有必要嚴格把關，。

工務局今天會同建築師等三大公會及國家地震工程研究中心等召開記者會，針對地震分析及危險建築物認定、損壞評估及後續補助等進行說明，希望藉此讓受損戶清楚了解相關作業情形，以利後續工作的推動。共受理4236件通報緊急評估，貼紅單519件、貼黃單1567件，不貼單的2150件。災民申請複評共455件，已完成412件，剩下43件。

損壞評估部分，工務局指出，就實際損害情形與修復方式作專業建議，評估個案修復費用，作為爭取後續補助參考，目前總計受理1878件，目前已完成1777件。本周起將已完成的損壞評估報告書陸續寄發給申請民眾。