雲林縣道154乙線二期拓寬完工 管線地下化打開天際線視野更遼闊

雲林縣縣道154乙線為斗六市往來莿桐鄉及古坑鄉的重要道路，第一期拓寬在2015年底早已完成，二期工程2022年開工，歷經諸多施工困難，今竣工通車，該路段管線全數下地、打開天際線，縣府表示，不僅視野遼闊，亦有助提升交通便利性。

縣道154乙線二期拓寬工程今舉行竣工典禮，縣長張麗善、交通工務局長汪令堯、公路局雲嘉南分局長郭清水、縣議員鍾明馨及張維崢、賴淑娞、莿桐鄉長廖秋蓉、鄉民代表會主席林弼昇、雲林縣工商發展投資策進會總幹事張耀文、雲林縣工業會理事長林萬宗等人一同宣布通車。

縣道154乙線起於雲林縣莿桐鄉，連結斗六市，南至古坑鄉，為貫穿雲林縣東西向的重要道路，因來往車輛多，地方多年前爭取拓寬，但一期工程2015年底完工，二期工程卻因經費不足等問題延宕，後獲得交通部公路局「生活圈道路交通系統建設計畫」補助，工程總經費4億571萬元，2022年9月開工，今竣工通車。

二期範圍為斗六往莿桐0K+500至3K+100路段，原路寬僅11至13公尺，且只有雙向2車道，工程延伸第一期拓寬至全寬18公尺，全長2.55公里，配置雙向2車道2機車道，汪令堯表示，該路段管線全數下地，施工路線內4座橋梁配合改建，期間遭遇施設便道不易，改採替代路線通行等困難，總算完工。

154乙線二期拓寬工程是繼水林北港縣道164、虎尾西螺木棉花大道縣道145、高鐵聯外道路、後安大橋、雲禾大橋、水碓南橋等路段後，管線全數下地的道路，郭清水稱讚該路段非常漂亮，讓大家刮目相看，公路局與有榮焉；鍾明馨及張維崢、廖秋蓉等人都說，雖然該路段僅2.55公里，但大家期盼已久，看到完工成果非常欣慰。

張麗善表示，該路段打開天際線不僅提升視野，也讓行車更加安全，期待這條道路能夠串聯斗六市與莿桐鄉，並進一步連結到西螺，讓莿桐鄉的交通路網更加綿密、完整，也提醒用路人要維持適當車速，避免超速，以確保行車安全。