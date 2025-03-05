嘉市國際3分鐘影片大賽吸引48國作品 打造接軌國際重要平台

嘉市國際3分鐘影片大賽徵集世界各地具藝術性、原創性當代實驗性極短片，吸引全球48個國家217件極短片作品參賽，將由評審團選出30部入圍影片，其中10部優秀作品，15日頒獎典禮揭曉，最高獎金獨得新台幣36萬元。

市府上午在市立博物館放映室，舉行嘉義國際藝術紀錄影展與嘉市國際3分鐘影片大賽聯合記者會，2個國際性活動展現嘉市豐沛文化能量，市長黃敏惠與多位議員及貴賓出席，現場放映3分鐘影片大賽入圍作品及本屆影展參展精華影片，讓大家先睹為快。

黃敏惠說，市府大力支持城市影視能量提升與國際視野擴展，十大旗艦計畫「影視新協力」計畫，不只做影視作品補助與協拍，更藉舉辦影展與3分鐘影片大賽，讓嘉市成為推動國際影展與藝術交流的重要據點。感謝藝術總監黃明川每年精心策劃，讓影展走出風格獨特、能量生猛路線，盼今年盛大聯合舉辦，激盪更多想像，讓嘉市成為國際影視音像交流的重要平台。

黃明川說，嘉義國際藝術紀錄影展是策展型影展，與其他影展不同，不接受片單申請，由策展團隊精選作品，確保影展獨特性與藝術深度，不與金馬影展、台北影展或台灣國際紀錄片影展的片單重疊。

策展方式雖然極具挑戰，但也是嘉義國際藝術紀錄影展特色與核心價值。今年影展主題為「誰比誰寂寞As Lonely As Who」，探討科技迅猛發展時代，人類內心孤寂感加劇，重新審視情感與靈魂價值。同時也是首次與3分鐘影片大賽合辦，讓國際短片創作者與影展影人交流，激發更多創作可能。

決賽評審馮賢賢說，今年許多短片精采絕倫，無論是題材或是呈現手法上更是發人深省，國際藝術紀錄影展更展現了嘉義市在文化方面的視野，希望大家能多多來觀賞。

文化局長謝育哲表示，嘉義國際藝術紀錄影展邁入第12屆，3分鐘影片大賽來到第6屆，嘉市打造獨具特色影展，專注藝術、紀錄片與人物故事，形成獨有文化品牌。本屆「3分鐘影片大賽」特別規畫2場次獲獎作品特別放映及映後座談。

「藝術紀錄影展」共有49部國內外精選影片參展，含14個國家精彩選片；此次規畫「手藝蒸發」主題，透過《鑿刻木都》、《管樂社的金色鑰匙》、《醫生之嘉》及《雲煙過眼：追尋北社尾的菸葉足跡》四部以嘉義為主題的影片，敘說嘉義人的故事與生命情感，讓更多人看見嘉義。

國際3分鐘影片大賽頒獎典禮15日上午10時，在市立博物館放映室舉辦，16日、30日在博物館辦得獎作品放映與映後座談。國際藝術紀錄影展活動，15日至30日周六日在博物館放映；另安排在木更咖啡、國王蝴蝶咖啡、文化局演講廳等地，巡迴放映。活動全部免費入場，活動資訊請至活動網站查詢。