台南市文化局長懸缺換誰接？黃偉哲：新人選來自南部某大學

近期各縣市政府小內閣人事布局備受關注，台南市擁有「文化首都」美譽，然而文化局長之位懸缺已久，今年台南市政府又將舉辦台南建城300年，更引起文資界關注，外界普遍期待新任局長需具備扎實文史與文化背景，肩負台南「文化首都」之責。

針對文化局長人選，台南市長黃偉哲曾透露口風為「學界、女性、年紀比他更輕」等線索，一度引起地方及文史界議論，並開始點名可能人選，其中，國立台南大學教授潘青林、國立成功大學教授陳玉女、陳梅卿都曾被納入討論。

此外，南藝大涵蓋音樂、博物館、藝術史、造型藝術等專業領域人才眾多，其中音樂系、國樂系、應用音樂系約10多名教師也符合學術背景要求，但與文化局長一職仍存落差；博物館學系與藝術史系雖有符合條件教授，但年齡似乎超出市府設定標準；目前較符合條件為造型藝術研究所一名陳姓所長，具博士學歷，且擁有豐富人脈與行政能力。

南市文化局長不僅是市府重要職位，更承載著城市文化發展、攸關台南文化未來的願景，前任局長謝仕淵及副市長葉澤山皆擁有深厚文史素養與行政經歷，因此，未來人選引起地方各界「期待」與「憂心」，更關注市府最終的拍板定案。

對此，黃偉哲昨受訪時，僅證實新人選來自南部某大學，預計南市議會3月臨時會後走馬上任。