快訊

母職懲罰／光擴大托育沒效 育3歲以下孩月薪少1.2萬

王世堅爆氣中常會告御狀 酸柯建銘該做精神鑑定

王大陸涉教唆毆人 搭Uber下車比中指凶狠畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台南市文化局長懸缺換誰接？黃偉哲：新人選來自南部某大學

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市擁有「文化首都」美譽，然而文化局長之位懸缺已久，今年台南市政府又將舉辦台南建城300年，更引起文資界關注，外界普遍期待新任局長需具備扎實文史與文化背景，市長黃偉哲昨則證實，人選將來自南部某大學教授。圖／資料照
台南市擁有「文化首都」美譽，然而文化局長之位懸缺已久，今年台南市政府又將舉辦台南建城300年，更引起文資界關注，外界普遍期待新任局長需具備扎實文史與文化背景，市長黃偉哲昨則證實，人選將來自南部某大學教授。圖／資料照

近期各縣市政府小內閣人事布局備受關注，台南市擁有「文化首都」美譽，然而文化局長之位懸缺已久，今年台南市政府又將舉辦台南建城300年，更引起文資界關注，外界普遍期待新任局長需具備扎實文史與文化背景，肩負台南「文化首都」之責。

針對文化局長人選，台南市長黃偉哲曾透露口風為「學界、女性、年紀比他更輕」等線索，一度引起地方及文史界議論，並開始點名可能人選，其中，國立台南大學教授潘青林、國立成功大學教授陳玉女、陳梅卿都曾被納入討論。

此外，南藝大涵蓋音樂、博物館、藝術史、造型藝術等專業領域人才眾多，其中音樂系、國樂系、應用音樂系約10多名教師也符合學術背景要求，但與文化局長一職仍存落差；博物館學系與藝術史系雖有符合條件教授，但年齡似乎超出市府設定標準；目前較符合條件為造型藝術研究所一名陳姓所長，具博士學歷，且擁有豐富人脈與行政能力。

南市文化局長不僅是市府重要職位，更承載著城市文化發展、攸關台南文化未來的願景，前任局長謝仕淵及副市長葉澤山皆擁有深厚文史素養與行政經歷，因此，未來人選引起地方各界「期待」與「憂心」，更關注市府最終的拍板定案。

對此，黃偉哲昨受訪時，僅證實新人選來自南部某大學，預計南市議會3月臨時會後走馬上任。

文化局 音樂

延伸閱讀

「最美檢察官」陳漢章出國遇搭訕 「擔心對方有陰影」狠心拒絕

台南首批社宅招租 3/17起受理申請、8-9月入住

東京食品展3／11開幕 市長黃偉哲將組「台南隊」參展

熊本縣日台會館開幕 台南市長黃偉哲出席盼深化相互友好

相關新聞

「零食界好市多」電商疲老闆直播澄清沒跑路不自殺 嘉市府查處結果曝

嘉市知名食品零售電商「疲老闆」，被譽為「零食界好市多」，日前傳出經營不善關門，網友貼廠商晚間搬貨影片，「疲老闆」開直播澄...

「最美檢察官」陳漢章出國遇搭訕 「擔心對方有陰影」狠心拒絕

新北地檢署緝毒專組檢察官陳漢章5年前勇敢做自己，在社群上分享女性時尚穿搭，引發網友關注，被稱為「最美檢察官」，也成為檢方...

台南市機車換電站 多處未通電惹怨

台南市電動汽、機車的充電站持續增加，有市議員接獲陳情南區、東區許多公有停車場附設的電動機車換電站未啟用，形同虛設，甚至有...

獨／嘉義海上也有Uber 載釣客浮棚垂釣漁民賺外快

嘉義東石、布袋海上經常有釣客在蚵棚上垂釣，這些釣客待在海上一整天，成了地方特殊景象，當地民眾早就見怪不怪，有漁民趁機賺外...

南市地震紅黃單逾2000戶 「可領多少補助」評估報告本周寄出

台南市今針對0121地震南市受損建築物損壞評估提出報告，共受理4236件其中貼紅單519件、貼黃單1567件，紅、黃單率...

雲林縣道154乙線二期拓寬完工 管線地下化打開天際線視野更遼闊

雲林縣縣道154乙線為斗六市往來莿桐鄉及古坑鄉的重要道路，第一期拓寬在2015年底早已完成，二期工程2022年開工，歷經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。