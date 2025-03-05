台南死亡車禍…逾5成高齡者 交警走進社區與長者互動

台南市警方統計，2024年台南市全年度交通死亡事故計有151件，高齡者事故佔了5成以上，加上今年台南市65歲以上老年人口預估將占全市人口的20.3%，交通警察大隊今天走入社區，邀請長者有獎問答，參與互動，強化交通安全意識。

台南市政府統計，截至去年8月，台南市65歲以上老年人口已達35萬8千多人，占全市人口19.29%，其中百歲以上人瑞共計有340位；今年65歲以上老年人口預估將達37萬2499人，占全市人口的20.3%，正式進入「超高齡社會」。

交通警察大隊大隊長洪國哲表示，高齡者隨著年齡增長，視力、聽力、腦力、反應速度和平衡感等身體機能下降，會影響長者在道路上的判斷力和應變能力；使得騎乘機車、自行車或開車時上路時，注意力、判斷力及反應能力衰退速度變慢。

洪國哲指出，分析顯示，高齡者是交通事故的高風險族群，特別在騎乘機車時，會增加交通事故風險，加上長者身體相對脆弱，一旦發生事故往往難以承受衝擊；近期交通大隊成立專業交安宣導團，走入社區共同推動交通安全宣導活動。

交大講師透過有獎徵答，提醒長者「身體不舒服或是服用慢性病藥物後，切勿勉強駕駛」、「騎乘機車時，務必戴妥安全帽，保護好自己」、「清晨或傍晚能見度較差時，出門運動散步購物記得穿著亮色衣物並配戴反光設備」。

講師如同關心家中長輩一樣，一再反覆提醒「阿公、阿嬤，記得出門穿亮亮，配戴反光手環」、「過馬路要記得走斑馬線喔」、「大車有視野死角和內輪差，遇到大車，離他們遠一點，讓伊先行沒關係」，不厭其煩叮嚀長輩們注意交通安全，避免長者發生交通事故意外。

洪國哲指出，為落實市長黃偉哲人本交通的施政理念，市府道安團隊跨局處合作，由警方結合衛生局醫療院所、社會局社區關懷據點及民政局宗教場所資源，希望透過警政、社政、衛政、民政合作，執法與宣導並行，攜手守護高齡者交通安全。