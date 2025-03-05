影／閒置15年阿里山北門車站麗星大飯店走入歷史 煙波集團今簽約接手

嘉義阿里山林鐵小火車去年全線復駛，前林務局2006年委由宏都阿里山國際開發公司辦理BOT案，斥資8億元建北門車站麗星大飯店，經漫長官司和解，閒置15年，阿里山林鐵及文資處重辦ROT促參招商，煙波集團取得20年營運權，今天上午舉行簽約儀式，煙波將投入2.5億元，整修1年半，2026年啟用，飯店更名「煙波大飯店阿里山北門館」。

阿里山林鐵及文資處長王昭堡與煙波大飯店董事長鄭君寰，今天上午在北門車站舉行煙波集團旗下嘉波公司簽訂北門車站飯店修建營運移轉案契約簽約儀式，邀請嘉義市長黃敏惠、林保署及嘉義分署、阿管處、行政院雲嘉南辦及多位議員、里長共同見證下，委託營運20年，共同推展大嘉義觀光及林業、鐵道文化。

北門車站飯店依據「促進民間參與公共建設法」，採修建-營運-移轉（ROT）促參方式招商，提供營運許可20年，煙波投資額由1.38億元提高到2.5億元，將打造飯店成為全國唯一兼具住宿、餐飲、文創商品展售，以及鐵路、文化、生態相關等展示服務鐵道特色飯店，修建期1年半，2026年竣工營運。

「煙波將打造林業文化旅遊體驗主題」，鄭君寰說，煙波打造環島旅遊鍊，目前全台10館、近2千個房及近40萬會員，2027年有15館近3千個房間，看好嘉市及阿里山觀光發展前景，整修完工營運，會以煙波本土品牌營運，不排除加入國際連鎖飯店品牌，飯店更名「煙波大飯店阿里山北門館」。

營運會增加150個工作機會，至少提供131間客房、2間餐廳、1間茶堂、複合式選物店及公設區，並與專業團隊攜手合作，以林業文化為底蘊規畫五感體驗遊程，引領旅客導讀在地文化，並於建築工法及生態體驗投入更多永續元素。

黃敏惠說，阿里山腳下的嘉市有6千棟木屋文化森林，市府打造林業文化藝術廊道，爭取輕軌建設，配合台鐵、高鐵、林鐵、糖鐵，「5軌搬運」國內外遊客來嘉旅遊。嘉市旅館公會理事長李啟光看好招商營運，他說，飯店位在林鐵車庫園區及檜村景點，占觀光地利交通優勢，飯店蓋好未經營，設備還是新的。