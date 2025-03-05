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台南「樂活鯤喜灣」風味餐100桌 3月15日開吃每桌3800趕快搶

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區「樂活鯤喜灣」活動3月15、16日將在鯤鯓、喜樹、灣裡熱鬧登場，推出特色風味餐。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區「樂活鯤喜灣」活動3月15、16日將在鯤鯓、喜樹、灣裡熱鬧登場，推出特色風味餐。記者鄭惠仁／攝影

台南市南區「樂活鯤喜灣」活動3月15、16日將在鯤鯓、喜樹、灣裡熱鬧登場，結合文化體驗、產業探索及美食饗宴，一次玩遍3大區域，感受最道地的3地風情。100桌限量特色風味餐因有廟宇贊助，每桌只要3800元，市長黃偉哲呼籲民眾要搶趁早，以免訂不到。

「2025樂活鯤喜灣」活動宣傳記者會，今天在灣里活動中心舉行，南區區長蕭琇華、萬年殿謝忠智主委，以及市議員林美燕、和周麗津都到場共襄盛舉。

黃偉哲表示，鯤喜灣活動已連續辦16年，每年都盛況空前，尤其是風味餐盛宴人氣最高，感謝萬年殿今年每桌加碼贊助1200元，每桌只要3800元，以超值價格就可品嘗到豐富美食，因限量一百桌，報名要快。

鯤喜灣活動將帶領遊客以全新視角探索南區三大特色區域，包括鯤鯓、喜樹、灣裡的風情與故事，鯤鯓地區有紅樹林的綠色秘境適合生態旅遊、喜樹擁有百年歷史的古厝與極具特色的龜醮習俗、灣裡則有豐富的特色美食及獨特的王船信仰，是親子、情侶輕旅遊好機會。

區長蕭琇華表示，南區的風土條件孕育了豐富的農漁特產，今年在灣裡萬年殿廣場舉辦的風味餐盛宴，精選當地最具代表性的食材，且因萬年殿特別加碼贊助，讓大家用更超值的價格品嚐美食盛宴，更邀請薛僈齡音樂藝術坊帶來「樂活時光–喜灣生活音樂饗宴」，讓民眾在音樂與美食的交織下，享受最道地的南區風情。

菜色有五福喜臨門、湖州魚翅羹、茶燻龍鱈魚、蓮香櫻花蝦米糕、塩菜蚵仁湯、生炒鱔魚、沙律小卷特拼、紅燒蹄膀、四季田園果香等。

專屬報名網站：https://reurl.cc/KXV9jn， 也可到萬年殿會計室或至南區區公所2樓人文課報名。活動洽詢專線：南區區公所人文課(06-2635498)；萬年殿(06- 2622668)。

台南市南區「樂活鯤喜灣」活動3月15、16日將在鯤鯓、喜樹、灣裡熱鬧登場。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區「樂活鯤喜灣」活動3月15、16日將在鯤鯓、喜樹、灣裡熱鬧登場。記者鄭惠仁／攝影

美食 音樂 黃偉哲

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