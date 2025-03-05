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數十萬株蘭花打造 黃偉哲搶先開箱台灣國際蘭展主題館

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展8日即將在台南後壁開幕，為期16天，以4大場域、5大展館呈現蘭花盛會，主題景觀區今年以「野性秩序」為核心。記者萬于甄／攝影
2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展8日即將在台南後壁開幕，為期16天，以4大場域、5大展館呈現蘭花盛會，主題景觀區今年以「野性秩序」為核心。記者萬于甄／攝影

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展8日即將在台南後壁開幕，為期16天，以4大場域、5大展館呈現蘭花盛會，市長黃偉哲今到台灣蘭花生物科技園區，搶先開箱主題館，數十萬株美麗鮮豔的蘭花，美不勝收，黃偉哲也邀請民眾屆時前來欣賞蘭花之美，希望觀展突破35萬人次。

台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼表示，今年蘭展有迎賓廣場、展館區、會議區及公園區等四大場域，打造主題景觀館、品種競賽館、商務接洽館、蘭花市集館及蘭花生活館5大展館，擁有20個策展主題，營造今年台灣國際蘭展的氛圍。

他提到，國際蘭展主題館展示除由數十萬株各式蘭花品種佈置外，今年更特別邀集來自越南、泰國、馬來西亞、多明尼加、印尼等10多組海外團體共同參與，屆時將帶來各國不同的文化風俗民情，可望讓台灣蘭花在國際拓展更多機會。

此外，主題景觀區今年以「野性秩序」為核心，帶領參觀者探索自然與建築、混亂與秩序、野性與時尚的交錯張力，展現自然與人造美學和諧對話，每個區域都是一場探索之旅，從迷霧、棲地、時尚花藝到自然共鳴，讓訪客體驗都市叢林的藝術魅力。

曾俊弼也說，台灣國際蘭展今年最重要另一個主題就是下一個20年，台灣國際蘭展20年前開始舉辦時，沒有人能預想到未來會如何發展，且當年蘭花產值僅有4千萬美金，如今產值已達到2億美金，下一個20年，希望藉由提升產業規模、促進國際交流，擴大蘭花產業鏈價值。

黃偉哲表示，台灣國際蘭展是世界級蘭花界盛會，今年邁入第21年，這次結合睽違多年再度拿到主辦權的亞太蘭花會議，期盼更多人一起來共襄盛舉，尤其，去年蘭展迎來30萬人次的參觀人潮，希望今年一舉突破35萬人次。

台南市政府則指出，近年來，永續發展與環境意識成為全球關注焦點，台灣國際蘭展也積極推動「生態藝術」理念，今年強調自然與美學的平衡，展場設計更採用循環材料、仿生設計與綠建築打造，蘭花也結合時尚、光影科技與沉浸式體驗，為展覽增添前衛感與文化層次。

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展8日即將在台南後壁開幕，為期16天，以4大場域、5大展館呈現蘭花盛會，台南市政府今在台灣蘭花生物科技園區進行宣傳。記者萬于甄／攝影
2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展8日即將在台南後壁開幕，為期16天，以4大場域、5大展館呈現蘭花盛會，台南市政府今在台灣蘭花生物科技園區進行宣傳。記者萬于甄／攝影
2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展8日即將在台南後壁開幕，為期16天，以4大場域、5大展館呈現蘭花盛會，市長黃偉哲（左二）今到台灣蘭花生物科技園區，搶先開箱主題館。記者萬于甄／攝影
2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展8日即將在台南後壁開幕，為期16天，以4大場域、5大展館呈現蘭花盛會，市長黃偉哲（左二）今到台灣蘭花生物科技園區，搶先開箱主題館。記者萬于甄／攝影
台灣國際蘭展主題館今年以數十萬株美麗鮮豔的蘭花打造，美不勝收。記者萬于甄／攝影
台灣國際蘭展主題館今年以數十萬株美麗鮮豔的蘭花打造，美不勝收。記者萬于甄／攝影
2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展8日即將在台南後壁開幕，展場內的蘭花已盛開綻放，美不勝收。記者萬于甄／攝影
2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展8日即將在台南後壁開幕，展場內的蘭花已盛開綻放，美不勝收。記者萬于甄／攝影

馬來西亞 黃偉哲

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