台南昨狂風暴雨吹倒機車 氣象署：出現10級以上強陣風

台南市昨天傍晚突然出現狂風暴雨，市區眾多機車被吹倒，用路人在雨中視線朦朧，難以行駛，甚至有遮雨棚掉落，扯落電線情形；中央氣象署台灣南區氣象中心科長洪俊煌表示，昨天傍晚受到鋒面接近的影響，七股、北門出現10級以上強陣風，也明顯累積雨量。

昨天傍晚台南市風強雨驟，市區出現零星招牌掉落、機車騎士行駛在路上被吹倒狀況；第三警分局傍晚6時許獲報，安南區公學路4段54巷內有遮雨棚意外掉落，且有扯落電線情形，所幸無人員受傷。警方到場警戒管制，並聯絡屋主及通知台電派員處置，避免衍生事故。