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台南昨狂風暴雨吹倒機車 氣象署：出現10級以上強陣風

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市昨天傍晚突然出現狂風暴雨，市區眾多機車被吹倒，用路人在雨中視線朦朧，難以行駛，甚至有遮雨棚掉落，扯落電線情形。記者袁志豪／翻攝
台南市昨天傍晚突然出現狂風暴雨，市區眾多機車被吹倒，用路人在雨中視線朦朧，難以行駛，甚至有遮雨棚掉落，扯落電線情形。記者袁志豪／翻攝

台南市昨天傍晚突然出現狂風暴雨，市區眾多機車被吹倒，用路人在雨中視線朦朧，難以行駛，甚至有遮雨棚掉落，扯落電線情形；中央氣象署台灣南區氣象中心科長洪俊煌表示，昨天傍晚受到鋒面接近的影響，七股、北門出現10級以上強陣風，也明顯累積雨量

昨天傍晚台南市風強雨驟，市區出現零星招牌掉落、機車騎士行駛在路上被吹倒狀況；第三警分局傍晚6時許獲報，安南區公學路4段54巷內有遮雨棚意外掉落，且有扯落電線情形，所幸無人員受傷。警方到場警戒管制，並聯絡屋主及通知台電派員處置，避免衍生事故。

洪俊煌說明，昨天傍晚台南地區由於受到鋒面接近的影響，在鋒面前緣有比較強的對流，因此發生比較強的雷雨跟強陣風，就觀測資料來看，在六甲、官田有強陣風9級以上，七股、北門甚至達到10級以上強陣風；另外也觀測到累積雨量比較多，如關子嶺累積雨量達到70毫米以上。

台南市昨天傍晚突然出現狂風暴雨，市區眾多機車被吹倒，落葉被吹落滿街。記者袁志豪／翻攝
台南市昨天傍晚突然出現狂風暴雨，市區眾多機車被吹倒，落葉被吹落滿街。記者袁志豪／翻攝
台南市昨天傍晚突然出現狂風暴雨，市區眾多機車被吹倒，用路人在雨中視線朦朧，難以行駛，甚至有遮雨棚掉落，扯落電線情形。記者袁志豪／翻攝
台南市昨天傍晚突然出現狂風暴雨，市區眾多機車被吹倒，用路人在雨中視線朦朧，難以行駛，甚至有遮雨棚掉落，扯落電線情形。記者袁志豪／翻攝
台南市昨天傍晚突然出現狂風暴雨，市區有騎士行駛在道路上被吹倒。記者袁志豪／翻攝
台南市昨天傍晚突然出現狂風暴雨，市區有騎士行駛在道路上被吹倒。記者袁志豪／翻攝

台南 鋒面 雨量

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