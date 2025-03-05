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61歲求職碰壁…「55Plus」助重返職場 還領3萬元獎勵金

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南就業中心運用勞動部「55Plus就業獎勵」及「僱用獎助」協助阿玉（右二）成功進入古福有限公司，深受公司主管吳主正經理(左一)信任稱許。圖／台南就業中心提供
台南就業中心運用勞動部「55Plus就業獎勵」及「僱用獎助」協助阿玉（右二）成功進入古福有限公司，深受公司主管吳主正經理(左一)信任稱許。圖／台南就業中心提供

61歲阿玉（化名）13年前為照顧孩子離開職場，想重返職場卻面臨僅高職學歷，也對現今就業環境感到陌生，經台南就業中心協助運用勞動部「55Plus就業獎勵」及「僱用獎助」協助下，目前從事半自動化水餃包裝機人員逾3個月，也可申請就業獎勵金3萬元，直呼意外收獲。

阿玉曾在服裝業擔任品檢人員近3年，去年陪孩子找工作，在台南就業中心就服員介紹勞動部鼓勵中高齡朋友回歸職場方案，提出求職需求，業服務人員協助尋找適合的工作機會，雖面試幾家公司雖無錄取，但也未放放棄，最終遇友善企業回覆錄取。

協助推介就業的服務人員表示，61歲的阿玉雖久未進入職場，在家卻經常下廚，擅長手作料理。所以依其所長及需求討論可行的工作機會，並優先推介食品料理、食品包裝等相關工作，但大部份公司表示需搬重，體能不合等拒絕。於是調整推介職缺、確定需搬重範圍，量身定製協助方案，宣導轄區廠商進用中高齡政府獎助措施。後獲古福有限公司採納，提供水餃包裝工作，歷經3個月工作表現，受到公司肯定。

古福經理吳主正表示，在國中時期也經歷母親找工作時遇見挫折，如今看見中高齡婦女朋友猶如看見母親當時的情境，願意提供就業機會並教導。目前公司13位員工中，中高齡婦女朋友佔8位，配合度、穩定性高，也都在職場有不錯表現。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，勞動部針對年滿55歲以上或45歲以上依法退休的朋友，離開職場3個月以上經公立就業服務機構推介就業，全時工作者受僱滿90日發給獎勵3萬元，最多發給6萬元，部分工時工作者減半發給，最多發給3萬元獎勵。

另為提昇雇主僱用特定身份之失業勞工意願，補助雇主每人每月最高1萬5千元，最長補助12個月等僱用獎助措施，希望雇主們共同協助婦女、中高齡及高齡者等特定身份朋友重返職場。

台南就業中心運用勞動部「55Plus就業獎勵」及「僱用獎助」，協助阿玉10多年後再度回到職場。圖／台南就業中心提供
台南就業中心運用勞動部「55Plus就業獎勵」及「僱用獎助」，協助阿玉10多年後再度回到職場。圖／台南就業中心提供
台南就業中心運用勞動部「55Plus就業獎勵」及「僱用獎助」，協助阿玉10多年後再度回到職場。圖／台南就業中心提供」
台南就業中心運用勞動部「55Plus就業獎勵」及「僱用獎助」，協助阿玉10多年後再度回到職場。圖／台南就業中心提供」
台南就業中心運用勞動部「55Plus就業獎勵」及「僱用獎助」，協助阿玉10多年後再度回到職場。圖／台南就業中心提供
台南就業中心運用勞動部「55Plus就業獎勵」及「僱用獎助」，協助阿玉10多年後再度回到職場。圖／台南就業中心提供

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