「最美檢察官」陳漢章出國遇搭訕 「擔心對方有陰影」狠心拒絕

新北地檢署緝毒專組檢察官陳漢章5年前勇敢做自己，在社群上分享女性時尚穿搭，引發網友關注，被稱為「最美檢察官」，也成為檢方反賄選代言人；近日他和家人至峇里島度假，提到一段被當地帥哥搭訕，因擔心對方知道他真實身分後有陰影，因此拒絕的趣事。

陳漢章(樂檢)與妻子雪兒育有一子，平時會為兒子恢復短髮、穿回男裝，保護其心靈不受外界言語紛擾；他的妻子將兩人相處的心路歷程撰寫出書《我的老公是美女檢察官》，去年8月台南市立圖書館邀請舉辦新書分享會，台南市長黃偉哲出席致意。

黃偉哲當時提到，台南市政府長年致力消弭性別歧視、提倡多元性別認同，邀請樂檢與夫人雪兒分享自我認同的故事，希望透過他們的生活樣貌，讓大眾學會尊重多元性別，並鼓勵性別認同掙扎的朋友勇敢做自己。

陳漢章本月2日在臉書粉絲團發文指出，為了迎接接下來忙碌至極的未來半年，與同事、家人們決定到峇里島來個團體渡假行程；他發現，在clubmed跟他相認的網友很多，幾乎每天都有ㄧ、二位。

本月1日晚間，他遇到一位帥哥說「可不可以請妳喝杯酒」，他本以為是有追蹤他的網友，沒有懷疑的跟著對方，走到吧台前對方才說，「其實是我這位朋友想要認識妳」。

陳漢章分享，他沒想到居然是正格的搭訕局，但深怕搭訕的人知道他真實身份，會對人生產生陰影，因此很識趣地跟他們說「不好意思，我可能不是你們想認識的對象」；但他很感謝對方的搭訕，「畢竟我已經一年多沒被陌生人搭訕了」。

陳漢章除了與妻子一起拍照留下珍貴回憶外，大部分時間都在陪伴孩子，他說「有這段時間真的幸福，謝謝我的旅友們」。