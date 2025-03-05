AI人才培育熱門大學申請入學 嘉市教育博覽會人才媒合橋梁周末登場

學測成績公布，大學各項入學管道及甄選陸續開跑，考生及家長為升學蒐集資訊。嘉義市府協助青年學子選擇合適學校及科系就讀，3月8日周六邀集75所大專校院及嘉義區18所高中職，在港坪運動公園體育館舉辦大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會。

市府教育處說，展覽會規畫「未來祈願牆」活動，市府教育處鼓勵同學勇敢追夢，祝福所有考生都能心想事成，教育決定人才，人才決定未來。每年學測成績公布後，考生及家長面對五花八門學校和科系不知道如何選擇，市府特地辦理升學博覽會，免費提供大專院校及高中職展現辦學能量及特色的平台，為學生及學校間建立橋樑。

提醒考生及家長，選填學校應觀察未來趨勢及國際化等面向，大學文憑不再是就業及工作薪資的唯一保證，選擇自己有興趣未來有發展願景的系所對人生發展更顯重要。

教育處長郭添財說，面對AI教育新紀元，不少學校積極將各領域課程融入AI工具，引領學生跨領域合作，培養用AI協作解決問題的能力，成為產業創新的AI領航人才。近年高齡化與健康意識提升，推動醫療保健和老人安養人才需求快速成長，穩定就業保障的醫藥衛生及健康照護學群也都是目前學生選填志願的關注焦點。

希望藉博覽會讓學生及家長以最經濟、最方便管道，認識各大專校院課程特色與入學條件，嘉義區國中及高中職學生也可一次獲得豐富多元的升學資訊，不僅學生能挑選更適合自己校系，學校也能吸引到更多的人才。