「口傳台江—奇譚、俚諺與故事」新書發表 全程參與送書

國家公園署台江國家公園管理處最近出版「口傳台江—奇譚、俚諺語故事」一書，為將知識性的學術調查轉為史普性的推廣活動，將舉辦新書發表會及作者專題演講活動，以不同形式來訴說書中的台江歷史。即日起開放報名，名額有限，額滿為止。

台江處長謝偉松表示，「口傳台江—奇譚、俚諺語故事」是繼2023年出版「神行台江—神祇與厭勝物傳說」後，再次邀請到台南大學教授戴文鋒，成功大學歷史學系博士候選人楊家祈共同執筆。

此書以台江國家公園家園守護圈範圍內聚落的「口傳文化」為主題，分成奇譚、俚諺與故事等3大篇章，系列活動將介紹台江地區豐沛多元的口傳文化，地方研究的重要意涵，邀請大家一同聆聽，這塊土地上代代流傳的生命經驗，與深具文化厚度的故事。

新書發表會訂於3月14日（周五）上午10時於台江處遊客中心第1放映室舉行，邀請兩位作者到場說書，以及由專研台灣史及地方志書的台南大學文化與自然資源學系副教授張靜宜擔任與談兼主持人。

作者專題演講訂於4月19日（周六）上午9時30分辦理，地點同上。兩場活動即日起開放報名，名額有限，額滿為止， 活動詳情上台江處網站查詢。

台江處表示，事先成功報名並全程參與，每家庭、個人可獲得新書1本，系列活動現場特別提供五折優惠價購買本書，歡迎有興趣的民眾報名參加。如有相關問題請洽保育研究科06-2842600轉1602高小姐，也可到「內政部國家公園署台江國家公園管理處facebook粉絲團」按讚及追蹤，掌握最新活動訊息。